港报财经评论：闯关未能高收，睇位止赚--经济日报9月23日

闯关未能高收，睇位止赚/ 林瑞芬

国联储局9月议息决议暂不加息，而据主席耶伦指出，今次暂不加息是为等待更多就业和通胀好转的证据，但带出年内加息概率增加信息，而点阵图显示17名官员中的14名认为年内至少应加息一次，2017年应加息两次，鹰派之势。不过，在鹰派论下，现实又埋藏加息之路只能渐进式，因为见联储局下调长期经济增长率和联邦基金利率，符合预期。只要美息不是突然改变渐进式的上调步伐，今年底加息一次，市场将以时间消化预期。看周三晚美股反应虽正面，但美国总统大选将近，选情更可能挑起市场的波动，仍勿掉以轻心。

技术上，道指反弹要重企回50天綫（现近18434）楼上、标普500指数就要重上下跌裂口阻力2180，才言缓减之前转弱趋势之压力。

回说港股，昨日先升后收窄升幅，恒指幸亏有腾讯（00700）及中移动（00941）支撑住，两股分别升1.6%及1.1%，不然升幅恐被滙丰（00005）及中资金融股的跌幅所抹去，滙丰昨跌1.4%，而平保（02318）及国寿（02628）分别下跌1.2%及0.2%。国指昨日升幅大部分时间大于恒指升幅，国指升幅一度达2.5%，而恒指最高升幅只有1.6%，但最终收市两者贴近，启示中资股即市在高位的套利回吐压力也不轻。上海证券交易所、深圳证券交易所已公布2016年国庆节休市的安排。10月1日至7日休市，交收的关系，下周末＂港股通＂又要暂停，预备又暂断北水，或是投资者决定在昨日高位套利部分锁定回报之由。

技术上，国指又试穿10000但未能高收，昨收报9893点，于9500至10000之反覆势仍在，受制于关键阻力10000，若掉头回落不宜跌穿9500点。恒指昨日试穿24000之后也未能企稳确认突破，收报23759点，对后市大升抛离阻力的动力预期感有限，始终自6月低位回升以来升了有一段时间，而美股又隐存受总统选情多变的波动风险；内地而言，楼价的持续上升或已引起中央关注，年底前或出招干预，形成潜在风险。有隐忧但现时市况又未是确认见顶时，仍然反覆，边走边看。策略上，已持货就不宜加码，持盈保泰，放风筝式滚存利润，设止赚水平作两手的准备，如恒指参考为如掉头跌穿23000点，国指跌穿9500点。

国指是段升浪，或只是反覆争持，关键还是在中资金融股身上，遇回吐若非深，对稳定国指守9500有直接作用。最新，摩根大通把内银股目标价提升，如把中行（03988）目标价由4.3元升至4.8元，工行（01398）目标价由5.7元升至6.15元、建行（00939）目标价由7.1元升至7.8元等。惟三股股价昨分别下跌1.1%及无起跌，分别收报3.63元、5.03元及5.98元。相反，获法巴证券首次给予＂买入＂投资评级的招商银行（03968），昨日收报19.8元，升2.3%。据法巴指出，招行在2005至2015年间持续改善了业务结构，把零售银行业务占税前利润比例由13%增至46%，净服务费收入比例由13%增至32%，成本对收入比率则由41%降至28%。因此，招行在行业周期低迷时，仍可带来稳定而高的回报，2015年之拨备前利润率为2.61%，中期看好招行，目标价35元。

总括中资股显示即市有获利回吐压力，但人民币滙率暂稳，加上8月份内地经济略有起色，预期南下资金不断，投资者加强对中资股的信心，中资股在回吐过后，续回升的机会难抹杀。

个别而言，预期受惠PPP（公私营合作）积极推动的相关股份持续异动，昨日又爆升，安徽海螺水泥（00914）升0.7%；中国中车（01766）升5.3%；光大国际（00257）升2.2%；中车时代电气（03898）升1.8%。中车受摩根士丹利抬轿，为其所发报告指出，该股股价年初至今下跌23%，但同期国指升0.9%，大落后，显示复苏的因素仍未在股价反映，因此上调2017及2018年盈利预测2.4%及12.5%，目标价由7.9元上调至8.8元，评级由＂与大市同步＂调升至＂增持＂。这类基建股短期股价大步后之后，就不宜过分进取，始终相关收入有数得计，不易出现突如其来的大刺激，个股在短期的抬高后，需时消化。策略只宜保守，小注候低收集为主。（完）

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