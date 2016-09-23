《路透晚报》--9月23日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国税收：上市公司股票期权和股权奖励纳税期限可延长半年--财政部

中国财政部公布有关股权激励和技术入股有关所得税的新政策，自9月1日起施行。其中，为解决上市公司股权激励对象缴税在时间方面的困难，此次政策调整进一步延长了上市公司股权激励的纳税期限，由现行政策规定的六个月延长至12个月。

--中国环保：省以下环保机构监测监察执法实施垂直管理--国务院

中国频发的环保事故与现行环保管理体制有关。为加快解决现行以块为主的地方环保管理体制存在的突出问题，国务院发布关于省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度改革试点工作的指导意见，以强化地方环保部门职责。

--中美贸易：初裁美国产干玉米酒糟存在倾销，即日起征33.8%反倾销税率--商务部

中国1月12日起对原产于美国的进口干玉米酒糟进行反倾销立案调查。商务部公布初裁公告称，初步认定相关产品存在倾销，并决定即日起征收33.8%的反倾销税税率。

--中加关系：两国将开启自由贸易谈判，并探讨引渡中国逃亡人员回国协议

中国和加拿大称，将启动有关自由贸易协议的探索性谈判，并探讨引渡中国在加拿大逃亡人员回国的协议，同时宣布对中国出口牛肉和菜籽油的协议。

--中国农业：国家转基因检测中心因违规被暂停工作，并限期整改--农业部

中国农业部农产品质量安全监管局表示，经调查核实，此前被举报造假的“国家转基因检测中心”在机构资质复评审准备工作期间，在材料准备、档案整理、人员聘用等方面存在违规行为，农业部已决定暂停该中心工作，限期六个月进行整改。

--路透调查：六成受访机构认为台湾央行下周将维持利率不变，暂停降息

台湾央行将于下周四（29日）召开第三季理监事会议。路透调查显示，在受访的15家机构中，九家预估央行将维持利率不变，暂停先前已连续四季的降息循环，因经济数据已逐渐好转，景气缓慢回温。

--台湾财政：第四季将发行1,450亿台币公债及350亿国库券

台湾财政部表示，第四季将发行1,450亿台币甲类公债，以及350亿台币国库券。

--投行观点：美银美林上调香港今年GDP增长预测至1.3%，因近月消费改善

投行美银美林最新报告称，将2016年香港本地生产总值（GDP）增长预测上调至1.3%，原为1%，因近月消费和服务出口改善。

【金融】

--中国企业：P2P网贷平台陆金所洽谈四家投行安排赴港IPO--消息

数名知情消息人士向路透表示，中国平安保险旗下融资平台--上海陆家嘴国际金融资产交易市场(陆金所)，正与四家投资银行洽谈安排香港首次公开招股(IPO)计划。

--台湾金融：金管会称第一金控旗下银行及券商遭受网路攻击，现已恢复运作

台湾金管会表示，第一金控通报旗下网路银行及证券商周三皆遭有心人士以分散式阻断服务攻击(DDOS)，致网银客户无法连结个人网路银行 ，企金网路银行及券商电子下单平台也无法提供服务。

--《台湾金融市场一周展望》美日维持宽松货币政策令热钱派对续摊，台股有望再创高点

美国联邦储备理事会(FED)和日本央行本周相继做出维持目前宽松的利率决定，国际热钱欢呼，资金派对尚未曲终人散。在外资的追捧下，台股盘中已领先创下14个月高位。分析师认为，下周台湾央行的利率决策或许已不太重要，季底作帐行情将有利台股攻坚上看9,500点。

【固定收益】

--《分析》中国央行巨额净投放缓资金压力，逆回购存量攀高但降准预期不强

中秋节过后，中国银行间债市资金紧势有增无减，央行在公开市场加大逆回购操作力度，单周净投放6,700亿元人民币创五个月新高。在此情况下，未到期逆回购存量也攀升至1.45万亿元高位，刷新七个月来高点。

业内人士认为，目前市场对货币政策的预期和春节时已不相同。如无意外，长假过后资金需求有望回落，逆回购余额可能自然随之减少；另外此前公布的部分经济数据向好，房价走高亦引发资产泡沫忧虑，央行再出台降准的可能性不大。

--中国债市：交易商协会发布信用违约互换和信用联结票据业务指引

中国银行间市场交易商协会（NAFMII）正式发布信用违约互换（CDS）和信用联结票据（CLN）业务指引，并同时发布了修订后的CRM（信用风险缓释工具）相关业务规则，这预示着酝酿多时的CDS推出在即。

--中国债市动态：期现货暖意融融，配置需求火热超长债一二级均受捧

中国银行间债市早盘现券收益率下行，超长债表现较上日更为火爆，国债期货亦重新走强；资金面已恢复宽松，而某大型保险机构近两日在一二级市场大举扫货超长债，则再度激发人气，买盘源源而至。

--中国货币市场：供给充裕资金价格均下行，同业存单利率高位回落

中国银行间市场资金面较为宽松，主要回购利率均有回落。交易员称，资金供需明显改善，各类机构融出积极；不过季末流动性能否维持目前状态，还需继续观察公开市场操作情况。

--新债招标：中国30年续发国债获113亿追加认购，最终发行373亿

中国财政部公告称，上午续招标发行的30年国债获得113亿元追加认购，最终发行量373亿元。业内人士稍早透露，该30年期续发国债中标收益率为3.2016%，低于此前3.25%的预测均值，投标倍数为3.76倍；同时招标的三个月期贴现国债，加权中标收益率1.9775%，边际中标收益率2.0399%，投标倍数2.71倍。

--新债招标：铁路总公司10年债中标利率3.09%，20年期3.38%--业内人士

业内人士透露，中国铁路总公司上午招标的年内第二期铁路建设债券，10年期品种中标利率为3.09%，20年期中标利率为3.38%，均较上次招标结果回落；两期债对应投标倍数为3.06倍和4.51倍。

--中国票据市场：转贴利率随资金紧张走升，季末前料续涨空间有限

受中秋节后资金紧张影响，中国票据市场转贴利率本周走升，幅度超过10个基点(bp)。成交方面，因现有票源不多和监管层持续检查，市场交投较为平淡。

【外汇】

--《人民币综述》外部压力暂缓，但央行维稳压力依然不减

美联储在9月的议息会议上如期未加息，然而这给人民币喘息窗口却不足一个上午。除了12月美国加息的预期升温外，另一方面市场上“逢低购汇”的想法依然占优势，年内维稳的压力恐怕依然不减。

--中国汇市：人民币早盘放量微跌，大行态度成汇率弹性和贬值空间关键

人民币兑美元即期早盘放量微跌，整体波动区间极为狭窄，中间价继续根据定价规则贬值157点。交易员称，客盘购汇需求仍较旺，大行仍不时提供美元流动性，由于汇价已经处于6.67元附近的近期波动区间底部附近，续贬空间明显受限。

--离岸人民币：阿布扎比商业银行三年宝岛债以4.30-4.50%询价--消息

两位消息人士指出，阿布扎比（阿布达比）商业银行计划在台湾发行三年期宝岛债（人民币债券），以4.30-4.50%对外询价。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指小幅收跌，股指全日窄幅波动市场处于蓄势状态

中国股市沪综指小幅收跌。分析师指出，今日大盘窄幅波动，钢铁、煤炭石油板块表现偏强，房地产股领跌，热点轮动较快。目前临近国庆长假，市场气氛谨慎，料股指继续下探但空间不会太大。

--《技术分析》中国股市沪综指短线续围绕60日均线波动

中国股市沪综指本周反弹冲高但动力不足，市场气氛仍然谨慎。技术面显示，此前沪指屡次上突年线未果，随后大幅回档至60日均线（目前位于3,040点附近）下方获得支撑，短线料继续围绕该线震荡。中线看，中秋节前大盘大幅向下跳空令升势受阻，不过尚未形成明确的下跌趋势，股指运行中枢下移至2,970-3,080点区间，股指进入新的箱型震荡。

--中国央企：宝钢武钢重组方案获批，武钢与宝钢换股比例为1:0.56

中国宝山钢铁股份有限公司公告称，其实际控制人宝钢集团与武钢集团的重组方案已获批。宝钢股份向武钢股份全体股东发行5,652,516,701股股份，武钢股份与宝钢股份的换股比例为1:0.56。

--香港新股：招商证券拟在港上市集资高至约15亿美元--IFR

汤森路透旗下IFR报导，中国大型券商--招商证券计划在香港发行H股集资约13-14.7亿美元。

--路透专访：中远预计2018年希腊比雷埃夫斯港进入全球前30名--PCT总经理

中远比雷埃夫斯集装箱码头有限公司(PCT)董事总经理傅承求对路透表示，中远航运计划到2018年将希腊最大港口--比雷埃夫斯港OLPr.AT的集装箱吞吐能力提高35%。

--中国期货：大商所调整国庆节期间各品种最低保证金标准和涨跌停板幅度

大连商品交易所日前发布通知称，将在2016年国庆节放假期间调整各品种交易保证金标准和涨跌停板及夜盘交易时间。对同时满足风险管理办法中有关调整交易保证金标准和涨跌停板幅度的合约，其最低交易保证金标准和涨跌停板幅度按照规定数值中较大值执行。

--中国企业：华为称将从2016年10月起在印度生产智能手机

中国电信巨头华为技术有限公司表示，下个月起将在印度生产智能手机，加入到中国厂商纷纷在印度开设工厂的浪潮。印度为全球最大手机市场之一。

--香港个股：联合光伏收购英国六个太阳能发电站，脱欧后首笔中资投资

招商局集团旗下太阳能电站开发商--联合光伏称，将收购英国六个太阳能发电站，为英国脱欧后第一笔中资新能源收购。

--路透专访：现代汽车两三年内将在中国推出高档车品牌捷恩斯--高管

韩国现代汽车两三年内将在中国推出其独立的高档车品牌捷恩斯(Genesis)，以期在中国较低档车市场竞争激烈之际能在豪华车市场获利。

--中国个股：山东高速拟定增募资约40亿，安邦资产将认购九成

山东高速股份有限公司公告，拟向安邦资产管理公司和华融国际信托定向增发不超过7.08亿股股份，募资约40亿元人民币，其中安邦资产认购九成。

--中国企业：万达集团与索尼影视达成战略合作，可批量投资好莱坞大片

中国房地产及文化娱乐企业万达集团宣布，其已与索尼影视娱乐旗下Motion Picture Group达成战略合作，索尼影视今后将对万达开放索尼制作影片的股权投资，并努力让参投影片展现中国元素。

--香港个股：电视广播拟发行美元票据，筹资拓展新数码媒体业务