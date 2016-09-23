港报财经评论：耶伦先鹰后鸽，加息有心无力--信报9月23日

耶伦先鹰后鸽，加息有心无力/ 习广思

耶伦宣布美国维持利率不变，与多位联储局高层一齐口鹰手软，不单加息押后，明年的加息幅度预测也由0.75厘降至0.5厘，并调低长期的经济预测。美国货币政策硬不起，股市却兴奋，虽然恒指昨天高开后升幅大为收窄，24000点得而复失，收报23759点，仅升89点，但外围形势不俗，美元偏弱，均有利港股消化后再试冲24000点。

就算联储局年底加息，但该局的点阵图显示，明年加息次数会由3次降至2次，市场资金昨天回头追对息口敏感的股份，包括房托股及商品股，煤炭股炒味甚浓。

欧洲开市，金属类股份如金矿股及铁矿股表现均胜大市，滙控（00005）昨午由升转跌，急挫1.4%，皆因息口预期转变了。

＂大笨象＂与商品贸易股嘉能可（00805）今年表现可说贴错门神，升跌背驰。嘉能可昨晚在伦敦升4.2%，滙控则跌1.2%。美日货币政策令环球资金继续追逐风险。

联储局的声明表示经济的风险趋向平衡，加息的理据加强中，但何时加息则无明言。对中长期的经济前景就不甚乐观，长期经济（即2019年后）增长预测由6月时的2%降至1.8%，长期的联邦基金利率则由3%下调至2.9%。耶伦在记者会上解释下调长期增长预测反映在一段长时间内生产力增长仍会处低水平。

日本央行行长黑田东彦不断试新招刺激通胀及经济，折射出央行对未来的担忧。三藩市联储银行总裁威廉斯（John Williams）上月在该行的网站发表了一篇文章，指中性利率因各种结构因素将长期处于低水平。

中性利率是指经济能以长期的趋势速度增长及通胀稳定下的利率，简言之，是经济运行中的均衡利率，这是一个理论的利率。若货币政策高于此利率则属紧缩，低于此水平则属宽松。

目前央行最头痛的难题是根据计算出来的中性利率，自从金融海啸爆发后，下降速度加快，这不单出现在美国，加拿大及英国也出现此问题，欧罗区情况更为严峻，目前已低于零，美国也向零进发。中性利率趋向零，令货币政策只能向负方寻出路。

根据威廉斯的文章，造成此现象，与人口老化、 生产力及经济增长放缓，以及新兴市场把过剩资金回流欧美，寻找较安全的投资等因素有关。总的而言，就是环球资金供过于求。

威廉斯指出，在这种新常态下，衰退期会较长及较深，复苏期会来得较慢，由于中性利率低，央行须依赖更多的非常规货币工具。他开出的药方是未来不能只靠货币政策，须加强财政政策，投资教育及科研，以改善生产力等。

虽然股市上短线有不少炒作机会，但若要长线部署，长期的低息环境相信仍伴随着大家，投资组合应有一部分投放于现金流稳健及有能力持续派发高息的股份，公用、公路及房托都是合适的股份，当然也要考虑其估值是否已偏高。

若威廉斯所展示的前景：衰退期长且深，复苏期缓慢，则今年2月后金融市场所见的低波幅便不会是常态。

联储局加息一拖再拖，总有其背后的顾虑。不加息对市场可能有短期的冲喜作用，但对中长期而言，可能反映一个颇悲观的前景。

不过，当市场仍随着货币政策起舞，短线的回报可以十分诱人，恒指年底前见25000点也非不可能，＂大时代＂不也是这样出来的吗？但入市总应怀着一份悲情，审时度势，进退有据。（完）

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