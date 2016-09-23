港报社评：美加息＂有拖冇欠＂，日＂新招＂出师不利--信报9月23日

号称超级星期三的美日央行议息日在既乏惊喜亦无惊吓下闭幕，事前因担心会议结果出人意表而睡不好的投资者应该都有松一口气之感。

美日虽一如所料维持利率不变，但联储局公布议息声明后，市场对12月加息的预期进一步升温，而日本央行则改以控制国债孳息曲线为货币政策核心。市场在如释重负后，马上又要面对变数。

联储局议息声明对经济前景看法正面，而主席耶伦在记者会上更明言，经济若不出现新的风险，年内加息一次是恰当的。这番言论，配合＂点阵图＂（利率预测）显示17名决策官员中多达14人预期年内加息，联储局倘迟至12月仍不出手，耶伦和她的团队恐怕难再自圆其说。

必须一提的是，今时今日，中央银行的公信力已所剩无几，更不要低估市场力量对央行决策的影响。远的不说，就以刚结束的超级星期三为例，老债王格罗斯（Bill Gross）和新债王冈拉克（Jeffrey Gundlach）先后押注联储局于这次会议中加息。格罗斯以经济表现瓣瓣＂对办＂为理据，扬言美国九月百分百会调高利率；冈拉克则相信联储局敢于跟市场预期对着干，为彰显决策独立性而选择＂提早＂加息。

事实证明，这两位享负盛名的投资者皆大跌眼镜。联储局若以公信力为念，焉会一而再在真真假假的市场＂震荡＂中左摇右摆，令说了将近一年的利率正常化好事多磨？我们不禁要问，决策官员在议息前七嘴八舌，为局方＂很快加息＂造势，到头来是否经不起美股沉静了两个月后的一跌，以致加息继续＂有拖冇欠＂？沿此路进，美国＂笃定＂12月加息，并非如表面看来般毫无悬念。值得补充的是，公开市场委员会（FOMC）在11月总统大选前仍有一次议息会议，耶伦声称政党政治对利率决策绝无影响，意味11月调高利率的可能性不容抹杀，但你信她对共和党候选人特朗普无顾忌吗？

联储局周三按兵不动，基于时差关系，于同一天＂打头阵＂的日本央行宣布把控制孳息曲线定为新政策框架核心，今后将通过调节长短债购买比例，致力把十年期国债孳息维持于零水平。

日本央行年初推出负利率政策，未见其利先见其害，银行向存户转嫁负息固然甚难，而决定贷款利率水平的长债孳息又在央行不断买债及全球安全资产大受追捧下陷入负数，息差愈收愈窄，银行苦不堪言；令央行更感头痛的是，负利率政策出台后，日圆滙价不跌反升，那等于在行长黑田东彦脸上左右开弓，掴得他满天星斗。

黑田于2013年出掌日本央行，上任后积极实施＂量化与质化宽松措施＂（QQE），一度得心应手，圆滙大跌日股劲升。然而，＂安倍经济学＂蜜月期结束后，日本通缩压力重现，大规模购买资产非但无助东瀛经济走出深渊，反令央行面对＂无债可买＂的窘境；透过把政策重心转移至控制孳息曲线，决策当局一方面可向银行卖个＂顺水人情＂，令其日子好过一点；另一方面，买债规模不再以每年扩大基础货币80万亿日圆为依归，黑田今后大条道理因应新框架弹性处理购买资产的规模和形式，变相为＂无债可买＂困局纾压。

假设日本央行调控债息如臂使指，十年期国债孳息紧贴零水平，那便等于说，政府发债不用成本。这种昔日不可思议的现象，在众多发达国家长息皆处于负数的今天，反而成为决策者替金融业纾困的手段。货币政策不断推陈出新，救不了经济之余，还制造了一幕接一幕的＂反高潮＂，那不是讽刺是什么？

日本央行决定调整政策框架后，日圆滙价稍跌即弹，周四直逼百日圆兑一美元大关。我们认为，央行措施效力如何，往往并非取决于行动本身，更重要的是消费者、企业及市场会否因当局＂出招＂而改变对前景的预期。

换句话说，日本通胀能否重上百分之二目标水平，不由黑田说了算，亦非央行不停以新工具取代旧措施便能促成；真正的关键在于市场、消费者和企业是否相信政策有效。从圆滙强上加强，以至央行为长息设定目标后，日本十年期债息继续处于负水平判断，黑田的戏仍在唱，但柴台之声已清晰可闻。（完）

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