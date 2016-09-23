港报社评：港灯新机组提早入帐，政府突袭手法难接受--明报9月23日

政府突然公布批准香港电灯公司兴建一台天然气发电机组（L11），投资额41亿元，部分可在现行《管制计划协议》入帐，这是罕有安排。投资入帐，明年就会在港岛居民的帐单反映出来，港灯可藉此扩大＂利润空间＂。如此涉及居民切身利益的改变，事前没有丝毫动静，公衆没有任何机会参与讨论，政府就如同搞突袭般公布实施，市民对此或许无可奈何，但是政府处理手法粗糙，只会使人反感，进一步怀疑政府与电力公司联手搜刮市民。

此事有两点值得商榷。首先，现行管制计划到2018年到期，L11的投产日期在下一个管制计划，政府容许港灯提早两年入帐，即是修改了现行管制计划，利益向港灯倾斜。这种在管制计划期内让电力公司获取更多利润的安排，港岛居民负担更多电费，政府事前不让公衆或相关专家学者参与讨论，过程欠缺透明度，宛如黑箱作业，与开放政府背道而驰。

其次，历来两电数据，大多以商业机密为由绝少披露，公衆根据仅有资料，无从判断两电的收费或电力结构是否合理。今次港灯获准兴建的L11，按现行2014至2018年港灯发展计划本已搁置，突然败部复活，政府解释为要落实2020年燃料组合；不过，两电发电燃料比例，过去政府未清晰申明，现在才说港灯燃气发电比率将由34％增加至2020年的50％及2022年的55％，寥寥数字解释兴建L11，是否可信或只为合理化批准兴建L11的需要，外界无从判别。

两电利润以固定资产净值计算，它们有诱因不断投资。根据管制计划，两电只要投入资金就可以计算利润，严格而言是用户＂夹钱＂给两电投资，它们即时按投资额计算利润，宛如无本生意。因此，历来两电的投资计划都备受关注。即使如此，两电仍然以确保电力稳定供应为由，备用电量超过30％，远高于发达地区的两成或以下（例如东京10%、台湾15%）；生产电力愈多，需要设备愈多，用户负担愈重，今次港灯获批准兴建新机组是否真的有需要，根据政府和港灯披露的几个数据，不足以判断。

L11的部分造价，政府容许港灯在现行管制计划余下年期（至2018年12月31日止）入帐，涉及5.68亿元，余下35亿元由2019年起继续入帐，即是由明年开始，港岛居民要负担更多电费。政府表示，新机组使港灯电费在2017及2018年分别增加0.2%及0.3%；港灯声称由于燃料费下降，可承诺2017年不增加基本电费，云云。几年前当国际原油价格飈升，两电猛加燃料费令市民承担高昂电费，可是这两年国际油价跌至低位，市民享有的电费回调却不成比例。究其原因，要么是政府容许两电多收燃料费，然后放入稳定电费基金备用，现在批准港灯兴建新机组，则是使多收的燃料费成为利润，什么＂承诺不增加基本电费＂，实际是原来属于用户的燃料费成为港灯的利润，等于变相加电费。

在现行管制计划，两电准许利润由以往的13.5%至15%，降低至9.99%；政府声称2019年起的新管制计划，有关利润可能订为不高于固定资产净值的8%。这些数字在表面上跌幅甚大，可是股价不像一般上市公司，当利润跌幅超过三至接近五成则一般都会下挫。上次调低准许利润之后，两电股价不跌反升；2019年起准许利润进一步下跌，已是公开秘密，两电股价仍然纹风不动。投资者真金白银买股票，当然是计数之后认为两电值得投资，才继续押注；然则，调低准许利润与两电实际收益有什么关系，为什么利润比率调低了却不影响股价（事实上两电盈利仍有增长），莫非反映以往两电利润高得惊人？抑或所谓调低准许利润只是表面数字游戏？只有政府和两电才知道答案。

政府和两电就新管制计划，理应已有接触和谈判。由港灯新机组抢先兴建，并变相修改了管制计划，那从市民利益角度前瞻，则政府与两电的谈判还有什么可以寄望？政府今次突袭是一个惊奇，中电也有增加固定资产的满肚密圈，例如所谓燃气储存平台，投资额涉及逾百亿元计；诸如此类，说不定有朝一日政府再来另一个突袭，届时市民可以做的相信还是继续无奈地默默承受。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘