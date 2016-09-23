中国农业：国家转基因检测中心因违规被暂停工作，并限期整改--农业部

路透北京9月23日 - 中国农业部农产品质量安全监管局表示，经调查核实，此前被举报造假的“国家转基因检测中心”在机构资质复评审准备工作期间，在材料准备、档案整理、人员聘用等方面存在违规行为，农业部已决定暂停该中心工作，限期六个月进行整改。

农业部网站周四刊登通报称，整改不到位，将撤销机构并收回审查认可证书及印章。

通报称，2015年7月20日至22日对“农业部转基因动物及饲料安全监督检验测试中心（北京）”进行了资质复评审。经调查组核查，为接受复评审工作，该中心于2015年5月至7月突击补充了检测练兵、能力比对、材料领取、仪器使用、人员培训、内审会议记录等档案材料，违反了检测中心档案管理有关规定。

在2015年复评审期间，四名在读研究生被“国家转基因检测中心”聘为检测员、档案员，聘用合同甲方为北京畜牧兽医研究所，而印章是农业部转基因动物及饲料安全监督检验测试中心。另外，复评审现场考核时，部分检测任务由在读研究生顶替检测员开展检测试验。以上均违反了检测中心人员管理的有关规定。

关于“对外推脱检测委托以及私下出具虚假报告”问题，经调查组核查，该中心仅在2011年12月接受农业部科技发展中心委托的二项试验检测任务，按照专家论证的检测方案开展了室内和室外检测工作，并于2015年10月出具了相关报告，有检测过程和检测数据等原始记录，不存在检测工作和检测数据造假问题，但未将原始记录等材料交档案管理员归档。该中心至今未出具过已获安全证书转基因产品的检测报告。

“国家转基因检测中心”的准确名称是“农业部转基因动物及饲料安全监督检验测试中心（北京）”，是依托中国农业科学院北京畜牧兽医研究所建设。该中心系农业部认定的部级转基因检测机构，承担转基因动物及饲料环境安全检验检测工作。

9月18日，中国农业科学院北京畜牧兽医研究所肄业博士研究生魏景亮在中国社交网站“知乎网”实名举报“国家转基因检测中心造假”。