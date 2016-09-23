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亚洲 | 2016年 9月 23日 星期五 17:15 BJT

更新版 1-《中国企业债发行日程表》--9月23日

(新增更多发行信息)
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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
    
 发债主体   拟发规模   期限   簿记建档日     年利率   主体评级    发行时间    主承销商
          (亿元人民币) (年)   (或招标日) 
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温州市铁路    10.3      15   9/21簿记建档     3.85%     AA       9/22-9/26    海通证券
与轨道交通投资集团   (每五年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权)
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南昌经济技术   7.7       7   9/21簿记建档     3.83%     AA       9/22-9/26    兴业证券
开发区投资控股公司    (第3-7年末还20%本金)
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江苏大行临港   10        7   9/21簿记建档     5.18%     AA       9/22-9/26    中投证券
产业投资公司          (第3-7年末还20%本金)
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黔东南州凯宏   14       10   9/21簿记建档     5.30%     AA       9/22-9/26    中泰证券
资产运营公司养老产业专项债券 (第3-6年末还10%本金/第7-10年末还15%本金)         上海证券
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永嘉投资集团    5       10   9/22簿记建档    *4.19%     AA       9/23-9/26    浙商证券
城市停车场建设专项债    (附第7年末投资者选择权/国有土地使用权抵押担保)
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荆州开发区     7.7      10   9/22簿记建档    *4.87%     AA       9/23-9/27    天风证券
城市建设投资开发公司双创孵化专项债    (第3-10年末分别偿还10%-15%本金)
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汝州鑫源投资   20        7   9/23簿记建档   上限4.99%   AA       9/26-9/28    开源证券
         (第3-7年末分别偿还20%本金)   
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大方县建设     5.5       7   9/23簿记建档    *6.00%     AA-      9/26-9/28    上海证券
投资城市停车场建设专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金/毕节市信泰投资提供担保)
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武汉地铁集团   20     可续期 9/26簿记建档  *上限4.10%   AAA      9/27-9/28    海通证券   
               (每3年重定价)            
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江苏高淳经济    4        7   9/22簿记建档    *3.67%     AA       9/23-9/29    国信证券
开发区开发总公司   (第3-7年末分别偿还20%本金/江苏省信用再担保公司提担保) 
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芜湖交通投资   14        7   9/22簿记建档    *3.58%     AA+      9/23-9/29    国信证券
城市停车场建设专项债   (第3-7年末分别偿还20%本金) 
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鹤山市公营      3        7   9/27簿记建档      --       AA-      9/28-9/29    信达证券
资产经营       (第3-7年末分别偿还20%本金/发行人及其子公司自有土地使用权担保)
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新疆中瑞恒远   5.6       7   9/28簿记建档      --       AA         9/29       平安证券
商贸集团               (附第5年末投资者选择权)
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株洲高科集团   11.3      7   9/27簿记建档      --       AA+      9/28-10/10   国海证券
                (第3-7年末分别偿还20%本金)                                    西部证券
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以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司:
    
  发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日     年利率   债项评级   发行时间    主承销商
            (亿元人民币)(年)   (或招标日)  
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暂无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:
 
  发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日     年利率   债项评级   发行时间    主承销商
            (亿元人民币)(年)   (或招标日)
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锦州经济技术     6       4    9/22簿记建档    *6.23%     AA       9/23-9/27     民族证券
开发区发展集团小微企业增信集合债 (附第3年末投资者选择权)
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注: *表示新增。(完) 
        
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