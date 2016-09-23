更新版 1-《中国企业债发行日程表》--9月23日

(新增更多发行信息) 欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 温州市铁路 10.3 15 9/21簿记建档 3.85% AA 9/22-9/26 海通证券 与轨道交通投资集团 (每五年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 南昌经济技术 7.7 7 9/21簿记建档 3.83% AA 9/22-9/26 兴业证券 开发区投资控股公司 (第3-7年末还20%本金) ========================================================================================= 江苏大行临港 10 7 9/21簿记建档 5.18% AA 9/22-9/26 中投证券 产业投资公司 (第3-7年末还20%本金) ========================================================================================= 黔东南州凯宏 14 10 9/21簿记建档 5.30% AA 9/22-9/26 中泰证券 资产运营公司养老产业专项债券 (第3-6年末还10%本金/第7-10年末还15%本金) 上海证券 ========================================================================================= 永嘉投资集团 5 10 9/22簿记建档 *4.19% AA 9/23-9/26 浙商证券 城市停车场建设专项债 (附第7年末投资者选择权/国有土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 荆州开发区 7.7 10 9/22簿记建档 *4.87% AA 9/23-9/27 天风证券 城市建设投资开发公司双创孵化专项债 (第3-10年末分别偿还10%-15%本金) ========================================================================================= 汝州鑫源投资 20 7 9/23簿记建档 上限4.99% AA 9/26-9/28 开源证券 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 大方县建设 5.5 7 9/23簿记建档 *6.00% AA- 9/26-9/28 上海证券 投资城市停车场建设专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金/毕节市信泰投资提供担保) ========================================================================================= 武汉地铁集团 20 可续期 9/26簿记建档 *上限4.10% AAA 9/27-9/28 海通证券 (每3年重定价) ========================================================================================= 江苏高淳经济 4 7 9/22簿记建档 *3.67% AA 9/23-9/29 国信证券 开发区开发总公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/江苏省信用再担保公司提担保) ========================================================================================= 芜湖交通投资 14 7 9/22簿记建档 *3.58% AA+ 9/23-9/29 国信证券 城市停车场建设专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 鹤山市公营 3 7 9/27簿记建档 -- AA- 9/28-9/29 信达证券 资产经营 (第3-7年末分别偿还20%本金/发行人及其子公司自有土地使用权担保) ========================================================================================= 新疆中瑞恒远 5.6 7 9/28簿记建档 -- AA 9/29 平安证券 商贸集团 (附第5年末投资者选择权) ========================================================================================= 株洲高科集团 11.3 7 9/27簿记建档 -- AA+ 9/28-10/10 国海证券 (第3-7年末分别偿还20%本金) 西部证券 ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 锦州经济技术 6 4 9/22簿记建档 *6.23% AA 9/23-9/27 民族证券 开发区发展集团小微企业增信集合债 (附第3年末投资者选择权) ========================================================================================= 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次