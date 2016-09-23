中国汇市：人民币早盘放量微跌，大行态度成汇率弹性和贬值空间关键

* 人民币早盘放量微跌，整体波动区间极为狭窄

* 客盘购汇需求仍较旺，大行续向市场提供适度美元流动性

* 大行态度是汇率弹性和贬值空间关键

路透上海9月23日 - 人民币兑美元即期 周五早盘放量微跌，整体波动区间极为狭窄，中间价继续根据定价规则贬值157点。交易员称，客盘购汇需求仍较旺，大行仍不时提供美元流动性，由于汇价已经处于6.67元附近的近期波动区间底部附近，续贬空间明显受限。

他们并指出，基本面寡淡，市场缺乏参考，短期内客盘购汇需求料仍偏强，大行态度已是人民币汇率弹性强弱的关键，美元指数的波动影响在最近一个月已经明显下降。

“盘中还是有资金在试探央妈的态度，但很显然，人民币不能跌，马上要入SDR了，应该会稳定为主吧。”一中资行交易员称。

北京时间11:51，人民币兑美元 即期报6.6703元,上日收报6.6693元，夜盘终报6.6666元。今日人民币兑美元中间价 报6.667元，上日中间价为6.6513元。人民币兑美元即期成交额 为108.26亿美元，上日半日为67.31亿美元。

中金公司最新研报称，人民币作为新晋SDR（特别提款权）货币将于10月1日正式生效，这将是人民币国际化道路上的里程碑；中金特别指出，中国在新篮子生效后将放任人民币贬值的观点是一种误读。

全球汇市方面，亚洲周五早盘美元走高，但在这个震荡的一周结束时或录得周线跌幅；之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)下调了对长期利率的预估，另外日本央行调整了货币政策框架。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.8545元, 上日尾盘为6.8385元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6775元, 上一交易日尾盘报6.6826元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6704，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.4689、6.598和8.7062。