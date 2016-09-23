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亚洲 | 2016年 9月 23日 星期五 12:34 BJT

中国货币市场：供给充裕资金价格均下行，同业存单利率高位回落

路透上海9月23日 - 中国银行间市场周五资金面较为宽松，主要回购利率均有回落。交
易员称，资金供需明显改善，各类机构融出积极；不过季末流动性能否维持目前状态，还需
继续观察公开市场操作情况。
    
    上海一券商交易员表示，“隔夜挺宽松的，都减点出了，就是押信用债借跨十一的期限
可能还要找找。”
    
    她认为，公开市场持续净投放规模已经不小，对资金面缓压效果明显；大行恢复供给也
让市场预期好转，头寸有盈余的其他机构也有积极融出。
    
    展望季末，她说，考虑到下周逆回购到期量较大，还需观察央行公开市场如何操作，“
如果收的多了，可能会稍微紧一点，如果是小量的收，资金面应该可以维持平衡。”
    
    北京一基金交易员提到，近两周受资金面影响，同业存单收益率累计上行幅度接近20个
bp(基点)左右。不过随着流动性转宽，今日同业存单利率整体略有下降，个别品种二级成交
价较估值下行10个bp。
    
    中国货币网数据显示，评级AA+的一年期同业存单最新收益率(截至9月22日)为3.15%，
较8月末的2.98%上升17bp。
    
    中国央行公开市场周五共进行1,000亿元人民币逆回购操作，其中七天期900亿元，28天
期100亿元，中标利率持平。据此计算，本周五天连续净投放累计规模6,700亿元，续创五个
月来单周净投放新高。 

    因国庆假期，10月1日至10月7日中国主要金融市场均休市。
        
    以下为主要货币市场利率报价:    
 北京时间12:00                      今日(%)   上日(%)  变动(bp)
                                                       
 质押式回购加权平均利率                                        
  其中:隔夜                           2.1440   2.1530     -0.90
      七天                            2.3154   2.4523    -13.69
      14天                            2.5146   2.6788    -16.42
 上海证交所质押式回购利率                                      
  其中:隔夜                           2.9000   7.0250   -412.50
      七天                            5.1100   2.7250   +238.50
      14天                            2.7700   3.8500   -108.00
 回购定盘利率                                                  
  其中:隔夜                           2.1500   2.1600     -1.00
      七天                            2.4000   2.6800    -28.00
      14天                            2.5000   2.8000    -30.00
 Shibor                                                        
  其中:隔夜                           2.1668   2.1680     -0.12
      七天                            2.4060   2.4080     -0.20
      三个月                          2.8040   2.8030     +0.10
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)

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