中国货币市场：供给充裕资金价格均下行，同业存单利率高位回落

路透上海9月23日 - 中国银行间市场周五资金面较为宽松，主要回购利率均有回落。交 易员称，资金供需明显改善，各类机构融出积极；不过季末流动性能否维持目前状态，还需 继续观察公开市场操作情况。 上海一券商交易员表示，“隔夜挺宽松的，都减点出了，就是押信用债借跨十一的期限 可能还要找找。” 她认为，公开市场持续净投放规模已经不小，对资金面缓压效果明显；大行恢复供给也 让市场预期好转，头寸有盈余的其他机构也有积极融出。 展望季末，她说，考虑到下周逆回购到期量较大，还需观察央行公开市场如何操作，“ 如果收的多了，可能会稍微紧一点，如果是小量的收，资金面应该可以维持平衡。” 北京一基金交易员提到，近两周受资金面影响，同业存单收益率累计上行幅度接近20个 bp(基点)左右。不过随着流动性转宽，今日同业存单利率整体略有下降，个别品种二级成交 价较估值下行10个bp。 中国货币网数据显示，评级AA+的一年期同业存单最新收益率(截至9月22日)为3.15%， 较8月末的2.98%上升17bp。 中国央行公开市场周五共进行1,000亿元人民币逆回购操作，其中七天期900亿元，28天 期100亿元，中标利率持平。据此计算，本周五天连续净投放累计规模6,700亿元，续创五个 月来单周净投放新高。 因国庆假期，10月1日至10月7日中国主要金融市场均休市。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.1440 2.1530 -0.90 七天 2.3154 2.4523 -13.69 14天 2.5146 2.6788 -16.42 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.9000 7.0250 -412.50 七天 5.1100 2.7250 +238.50 14天 2.7700 3.8500 -108.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.1500 2.1600 -1.00 七天 2.4000 2.6800 -28.00 14天 2.5000 2.8000 -30.00 Shibor 其中:隔夜 2.1668 2.1680 -0.12 七天 2.4060 2.4080 -0.20 三个月 2.8040 2.8030 +0.10 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)