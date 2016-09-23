重发-中国债市动态：期现货暖意融融，配置需求火热超长债一二级均受捧

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路透上海9月23日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率下行，超长债表现较上日更为火爆，国债期货亦重新走强；资金面已恢复宽松，而某大型保险机构近两日在一二级市场大举扫货超长债，则再度激发人气，买盘源源而至。

交易员并指出，保险资金加大配置超长债力度，再次印证当前配置需求依旧强劲，只要基本面没有趋势性逆转，现券难现明显调整，但在央行货币政策仍无太大想象空间的情况下，收益率再大幅下台阶亦属不易，偏强震荡料仍是近期市场运行主基调。

“（超长债）买的不要不要的，反正保险是主力军，”华东一银行交易员表示。

上海一银行交易员谈到，即便政策面没有进一步推动力，但从超长债这两日的表现看，配置需求并无减弱的迹象，应还有进一步释放的余地，这也足以支撑债市维持强势整理。

一级市场方面，财政部上午招标的30年期续发固息国债，中标收益率为3.2016%，明显低于此前3.25%的预测均值，投标倍数为3.76倍。

另外稍早招标的年内第二期铁路建设债券，10年期品种中标利率为3.09%，20年期中标利率为3.38%，均较上次招标结果回落；两期债对应投标倍数为3.06倍和4.51倍。

据市场人士透露，该两期新债均浮现某大型保险机构身影，且投标量都相当可观，而该机构也是近两日二级市场上超长债的主力买家。

央行公开市场今日共进行1,000亿元人民币逆回购操作，其中七天期900亿元，28天期100亿元。据此计算，本周五天连续净投放累计规模6,700亿元，续创五个月来单周净投放新高。

剩余期限近30年的国债160008券最新报价为 为3.26%/2.2225%，上日尾盘为2.30%/2.25%；剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.1310%/3.1275%，上日尾盘为3.14%/3.1380%。