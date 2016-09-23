台湾汇市：台币兑美元连两日收升，下周关注季底出口商抛汇卖需料增温

* 台币兑美元连续第二日收升 * 季底出口商抛汇卖需料增温 * 下周台币主要区间暂看31.200-31.500 路透台北9月23日 - 台币兑美元 周五量缩收升，连续第二日上涨，周线收高1. 15%。交易员表示，午后出口商抛汇卖需增多及外资也偏向汇入，带动台币转趋区间偏升， 扭转台币早盘持平整理格局，展望下周迈入季底留意出口商抛汇卖需增温。 他们表示，下周除了留意季底出口商抛汇卖压外，仍须关注台股及外资动向，尽管台股 再探波段新高及外资已连五日买超台股逾250亿台币，但台股续涨力道有限，外资交投将成 关键性角色。 〞感觉外资还会偏向汇入，季底出口商也会丢美金，台币感觉不容易贬。〞一位民营银 行交易员说。 另一大型公营银行交易员亦称，时逢季底出口商抛汇卖需料增温，预期出口商在台币贬 破31.450时抛汇卖压将明显放大，而进口商则在台币趋升靠向31.200时买汇意愿高涨，下周 若无变数料台币将持稳区间盘整。 交易员预估，明日台币主要区间暂看31.200-31.500。 台湾股市 周五连五日收升，并创近15个月收盘新高。分析师指出，下周是季底 最后一周交易，又有摩台指结算，预估台股指数可能在区间高位震荡。 今日外 资及陆资在台股买超47.66亿台币，连五个交易日买超共计259.41亿台币。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，终场指标一个月天期美元/台币换汇点折价 幅度较开盘收敛至上日尾盘水准；目前一个月天期美元/台币远汇 报31.253/3 1.283，上日收在31.228。 多数新兴亚币周五下跌，追随日圆跌势，削减了因美国联邦储备理事会(美联储/FED)逐 步升息立场录得的部分周线涨幅。 其中韩元 周五涨0.1%至1,102.4 ，周四收在1,103.3。周线涨幅则达1.5%。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公 31.330 31.400 31.310-31.437 31.400 5.26 7.49 司 元太外汇经纪公 31.329 31.401 31.315-31.436 31.400 3.20 4.64 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.090/-0.075 -0.100/-0.090 美元/台币六个月期 -0.315/-0.280 -0.340/-0.310 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜 ；审校 曾祥进)