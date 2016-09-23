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亚洲 | 2016年 9月 23日 星期五 17:07 BJT

台湾汇市：台币兑美元连两日收升，下周关注季底出口商抛汇卖需料增温

* 台币兑美元连续第二日收升
    * 季底出口商抛汇卖需料增温
    * 下周台币主要区间暂看31.200-31.500

    路透台北9月23日 - 台币兑美元 周五量缩收升，连续第二日上涨，周线收高1.
15%。交易员表示，午后出口商抛汇卖需增多及外资也偏向汇入，带动台币转趋区间偏升，
扭转台币早盘持平整理格局，展望下周迈入季底留意出口商抛汇卖需增温。
   
    他们表示，下周除了留意季底出口商抛汇卖压外，仍须关注台股及外资动向，尽管台股
再探波段新高及外资已连五日买超台股逾250亿台币，但台股续涨力道有限，外资交投将成
关键性角色。

    〞感觉外资还会偏向汇入，季底出口商也会丢美金，台币感觉不容易贬。〞一位民营银
行交易员说。 
    
    另一大型公营银行交易员亦称，时逢季底出口商抛汇卖需料增温，预期出口商在台币贬
破31.450时抛汇卖压将明显放大，而进口商则在台币趋升靠向31.200时买汇意愿高涨，下周
若无变数料台币将持稳区间盘整。
   
    交易员预估，明日台币主要区间暂看31.200-31.500。
    
    台湾股市 周五连五日收升，并创近15个月收盘新高。分析师指出，下周是季底
最后一周交易，又有摩台指结算，预估台股指数可能在区间高位震荡。 今日外
资及陆资在台股买超47.66亿台币，连五个交易日买超共计259.41亿台币。 
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，终场指标一个月天期美元/台币换汇点折价
幅度较开盘收敛至上日尾盘水准；目前一个月天期美元/台币远汇 报31.253/3
1.283，上日收在31.228。
    
    多数新兴亚币周五下跌，追随日圆跌势，削减了因美国联邦储备理事会(美联储/FED)逐
步升息立场录得的部分周线涨幅。 其中韩元 周五涨0.1%至1,102.4
，周四收在1,103.3。周线涨幅则达1.5%。 
    
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 16:00            台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价     成交量   上日 
                       报价                                       亿美元  
 台北外汇经纪公      31.330    31.400  31.310-31.437    31.400      5.26    7.49
 司                                                                       
 元太外汇经纪公      31.329    31.401  31.315-31.436    31.400      3.20    4.64
 司                                                                       
 无本金交割远期外汇(N        最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期        -0.090/-0.075              -0.100/-0.090
 美元/台币六个月期        -0.315/-0.280              -0.340/-0.310
  (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价      　        

 (记者 詹静宜 ；审校 曾祥进)

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