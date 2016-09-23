香港社会：凤凰香港申请免费电视牌照，料首六年投资近24亿港元

路透香港9月23日 - 香港通讯事务管理局周五公告称，正申请本地免费电视牌照的凤凰卫视 旗下凤凰香港电视，估计营运首六年的投资额共23.74亿港元；公司并拟使用亚洲电视被撤销的数码频谱，及亚视拥有的设施传送其服务。

凤凰香港今年5月向通讯局递交有关数码地面电视广播的本地免费电视服务牌照申请。据通讯局今天刊登的公告，凤凰香港计划以数码制式传送两条分别为广东话及英语频道。

其中广东话频道每天24小时播放的综合娱乐频道，提供自制及外购节目，包括新闻、财经、纪录片、时事、生活品味节目、实况节目，以及为长者、儿童和青年人而设的节目；至于英语频道每天播放18小时，主要播放外购节目，内容包括纪录片、时事、艺术及文化节目等。

该公司估计营运首六年的节目、资本及营运开支所需经费估计共23.74亿港元，其中6.23亿港元为节目开支、1.31亿港元为资本开支，营运开支占16.2亿港元。

公告指，凤凰香港拟使用原来亚洲电视的数码频谱（亚视因不获政府续牌已在今年4月停播），以及亚视拥有的设施传送服务。但通讯局表示，已向凤凰香港发出通知，凤凰香港不应期望可获局方指配任何亚视被撤销的数码广播频谱。

通讯局将会视乎数码广播频谱的供应情况，就凤凰香港提出指配频谱的要求作出决定，前提是凤凰香港必须获行政会议批出免费电视牌照。

凤凰香港承诺，在启播时覆盖最少75%的香港住户，以及在启播后的24个月内覆盖最少90%的香港住户。观众可以使用现有的综合数码电视机或数码地面电视机顶盒接收其建议服务，而无需使用额外的设备。

此外，凤凰香港会在政府原则上批准其牌照申请后，重组其公司结构。重组后，前亚视高层杨传亮将会持有凤凰香港85.01%的有表决权股份，凤凰集团旗下的凤凰香港台则会持有余下的14.99%有表决权股份（及 100%无表决权股份）。

通讯局就凤凰香港申请本地免费电视节目服务牌照的公众谘询今日展开，公众人士可在11月3日或之前提交意见。