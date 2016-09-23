中国票据市场：转贴利率随资金紧张走升，季末前料续涨空间有限

路透上海9月23日 - 受中秋节后资金紧张影响，中国票据市场转贴利率本周走升，幅度超过10个基点(bp)。成交方面，因现有票源不多和监管层持续检查，市场交投较为平淡。

对于后市，交易员认为，在公开市场大规模净投放支撑下，银行间市场流动性出现缓和，若这种势头可以延续，季末前转贴利率即使上行，幅度预计也有限。

上海一银行交易员透露，最新电票成交在年息2.8%或稍高一些，较中秋节前的不到2.7%水平明显上行。这几天“资金紧有影响，下周就是月底了，看看资金情况，预计不会涨太多。”

中秋节过后，银行间债市资金紧势有增无减，央行在公开市场加大逆回购操作力度，单周净投放6,700亿元人民币创五个月新高。 不过至今日，银行间资金市场已转为宽松，主要回购利率均回落。

华南一银行交易员也补充说，目前市场上有大型银行在2.8%以上位置收票。若下周流动性不再重新恶化，有效需求将抵消部分季末前压力，转贴利率变化幅度料有限。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场以纸票为主，处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易期限一般在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸票的半年延长为一年。近来随着几起票据大案爆出，监管层开始力推电票，其交易活跃度已超过纸票。(完)

**路透中国银票转贴参考率(全国)报价