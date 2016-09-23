台湾货币市场：短率再向上走升，季底因素纷至沓来令资金紧俏

* 周末前短率再蠢动向上 * 季底前各种因素纷至令资金趋少 * 短票利率再扬升 * 债券附买回利率大致持稳 记者 高洁如 路透台北9月23日 - 台湾银行间拆款利率周五再有向上压力。资金调度人士指出，临周 末资金需求高峰，加上大型银行未能供给资金，使市场资金再趋向紧张。下周季底最后一周 不排除利率再走高。 交易员表示，今日资金需求很高，但能供给资金的很少。除了指标大型银行不供给资金 以外，各银行见此情况纷纷跟进，保守心态弥漫使得资金紧俏态势未有一丝缓解，反而更趋 严重。 〞季底到了大家提早调积数，而且连假和台风一并来，〞一位大型票券商交易员表示。 大型银行交易员也预告称，目前看来下周不论月内和跨月的资金都不能供给，使得市场 心态更保守。也有小型银行交易员说，外商银的情况也不好，原本资金稳定的外商银也受到 影响，能调出的资金不多。 〞我也到处哭穷啊，但没什么用，〞一位小型商银交易员说。 他们表示，今日跨月资金利率再有走高，午间约至0.37%的高位，不排除下周更逼近0.4 0%。 本地时间 14:44 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.354 31.400 台湾加权股价指数<.TWII 9,284.62 9,235.26 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.182% 0.183% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.182-0.200% 0.182-0.200% --一周拆款利率区间 0.182-0.350% 0.182-0.350% --两周拆款利率区间 0.340-0.370% 0.280-0.360% **短票利率再走高扬** 短票方面，交易员表示，今日的资金很不好调，直至近午才能平帐，跨月的资金难找， 短票及拆款都一样耗费很多时间才找得到。而短票利率也是明显走高。 不过也有交易员认为，资金紧俏部分是因为银行计算积数保守心态所致，也不排除在财 务数字更明朗之后，有余钱可供拆出。 〞大银行都没有出来，如果下周一直这样可能不太妙，〞一位大型票券商交易员说。他 表示，月内的资金比重若无法拉升，等于压力一直累积集中到月底，届时压力会更大。但目 前的情况担心也没有用，下周只能保守操作调度。 今日30天跨季短票卖断利率走高，主要承作在0.35-0.38%，上日在0.33-0.36%。 据集保公司资料，上日的自保30天短票成交加权平均利率0.341%，区间在0.260-0.360% ，成交金额为117.16亿台币；前日加权平均利率0.325%，区间在0.260-0.350%，成交金额为 119.47亿台币。 台湾央行周五定存单到期1,620亿台币，存单发行金额待午后公布。 下周央行定存单到期心青况分别是：周一3,445.5亿台币，周二2,251.50亿台币，周三2 ,322.5亿台币，周四1,410亿台币以及周五511.5亿台币 拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为531亿台币，累计超额准备7,025亿台 币、加计前期1%的超额准备为8,554亿台币。 **债券RP留意季底效应** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，今日寿险端、投信端资金略显分配不均，但不 致影响利率波动，成交以到期续作为主，利率则暂持在现有区间。 展望下周，他们表示，原本就有既定的季底资金需求，下周又有多档债券交割，令市场 谨慎观望季底效应影响，季底料银行间资金流动性稍嫌不足，已有银行预告下周公债RP利率 将由0.28%微调至0.30%。 〞下周季底比较麻烦，又有交割变数来捣乱。〞一位证券交易员说。 下周重要交割因素包括：周一正新公司债交割50亿台币、合库银次顺位债券交割50亿台 币；周二亚泥公司债交割60亿台币、华航公司债交割50亿台币、彰银次顺位债券交割63亿台 币、远东银次顺位债券交割40亿台币。 下周还本付息则包括周一台积电 15亿台币、台电38.7亿台币；周三台积电105 亿台币，及周四远东新11亿台币。 今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率大致持稳。短天期公债RP利率主要落在0. 28%；与银行承作的公债RP利率主要位于0.28-0.30%；公司债附买回利率月内天期成交在0.3 4%，跨月则落在0.35-0.36%，大致同上日。 大型票券商与金融机构承作利率区间高位略上扬。短天期公债附买回利率区间在0.21-0 .24%，短天期公司债附买回利率则主要在0.21-0.27%；与银行承作的公债及公司债RP利率主 要在0.25-0.31%。(完) (集体采写 詹静宜; 审校 乔艳红)