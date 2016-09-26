重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(9月19日-23日)中国重要财经新闻：

【政经】

--中国经济：在加快转型升级中平稳增长，推动经济保持中高速增长--总理

中国国务院总理李克强表示，将坚定不移全面深化改革，激发市场活力和社会创造力，促进中国经济在加快转型升级中平稳增长，推动经济保持中高速增长、迈向中高端水平。

--中美关系：无论谁当选美国总统，中美关系都将健康发展--中国总理

中国总理李克强在纽约一经济论坛上表示，无论谁赢得11月的总统大选，中美关系都将继续向积极的方向发展。他还承诺，中国不会引导人民币贬值以促进出口；中国经济今年将继续增长势头。

--人民币汇率：不存在持续贬值基础，中国经济有巨大回旋余地--总理

中国国务院总理李克强表示，中国经济发展拥有巨大回旋余地，呈现稳定向好态势；人民币不存在持续贬值的基础，人民币汇率将在合理均衡水平上保持基本稳定。

--中国经济：中国投资环境并未恶化，多数国外企业对华投资仍具信心--商务部

中国商务部表示，多数国外企业对中国投资仍有较大信心，虽然一些依赖低成本和优惠政策的外资企业遇到了经营困难，部分企业盈利水平下降，但这并不能说明中国投资环境恶化。

--中国房地产：70个大中城市房价同比连涨11个月，一二三线城市全线涨

中国对房地产“去库存”的政策初衷，在现实中却演变成房价的持续上涨。8月70个大中城市新建住宅销售价格同比连续第11个月上涨，且涨幅急剧扩大；分城看，一二三线城市房价同比和环比涨幅均有所扩大。

--中国政策：设立智能硬件产业引导及投资基金，支持企业上市融资--工信部

中国工业和信息化部和国家发改委称，将利用专项建设基金等渠道支持智能硬件产业发展，探索设立智能硬件产业引导及投资基金，引导社会资本多种渠道投资智能硬件产业，支持符合条件的智能硬件企业上市融资。

--中国税收：上市公司股票期权和股权奖励纳税期限可延长半年--财政部

中国财政部公布有关股权激励和技术入股有关所得税的新政策，自9月1日起施行。其中，为解决上市公司股权激励对象缴税在时间方面的困难，此次政策调整进一步延长了上市公司股权激励的纳税期限，由现行政策规定的六个月延长至12个月。

--中国税收：1-7月营改增整体减税共计2,107亿元--税务总局

据中国国家税务总局统计，今年1-7月份营改增整体减税共计2,107亿元人民币。全面实施营改增以来，6、7、8三个月全国税务系统组织的税收收入扣除出口退税后同比增幅分别为3.9%、5.5%、-3.3%。

--中国房地产：杭州部分区域19日起限购，已有住房的非本市居民受限

继苏州、厦门之后，中国二线城市中的杭州市也宣布，自19日起在该市部分区域实施限购政策。具体为在限制区域内，暂停向拥有一套及以上住房的非本市户籍居民家庭出售住房，包括新建商品住房和二手住房。 ========================================================================== 【金融】

--中国央行：扩大直接融资和PPP合作，鼓励中长期资金参建一带一路--副行长

中国人民银行副行长陈雨露表示，大型基础设施等项目建设周期和投资回收期都比较长，要研究通过扩大直接融资、开展PPP合作等模式，鼓励和引导各类社会资本特别是中长期资金，参与“一带一路”重点项目建设。

--中国央行：人民币资产仍具吸引力，国际化目标指向国际交易货币--官员

中国央行货币政策二司副司长周诚君表示，人民币资产的收益率依旧具有吸引力，人民币不仅能成为投资货币和储备货币，也能成为国际金融交易货币，这是下一阶段人民币国际化政策框架的应有之义。

--中国金融：去年金融业对外直投净额244亿美元，九成投向境外金融机构--公报

中国商务部、统计局和外管局联合发布“2015年度中国对外直接投资统计公报”显示，去年中国金融业对外直接投资净额（流量）244亿美元，同比增长26%；截至2015年底，金融业对外直接投资存量达1,650亿美元，较上年末增长30%。

--中国金融：国际清算银行警告中国未来三年发生银行业危机的风险上升

国际清算银行(BIS)公布报告称，中国信贷过度增长，暗示未来三年发生银行业危机的风险上升。BIS在公布的国际银行业和金融市场评估中称，中国今年第一季信贷与GDP之比触及30.1，预警中国金融过热。

--中国基金：8月公募规模创历史新高，媒体称银行委外资金大量涌入

据中国基金业协会最新数据显示，8月份公募基金规模再增近2,500亿元人民币，总规模以8.53万亿元刷新了历史最高纪录。

--香港新股：中国邮储银行以招股价区间低端定价，集资74亿美元--IFR

据汤森路透旗下IFR报导，以分销网络计中国最大零售银行--中国邮政储蓄银行香港首次公开发售（IPO）以招股价区间低端的每股4.76港元定价，集资576.27亿港元（74亿美元）。

========================================================================== 【固定收益】

--《分析》中国央行巨额净投放缓资金压力，逆回购存量攀高但降准预期不强

中秋节过后，中国银行间债市资金紧势有增无减，央行在公开市场加大逆回购操作力度，单周净投放6,700亿元人民币创五个月新高。在此情况下，未到期逆回购存量也攀升至1.45万亿元高位，刷新七个月来高点。

--中国债市：交易商协会发布信用违约互换和信用联结票据业务指引

中国银行间市场交易商协会（NAFMII）正式发布信用违约互换（CDS）和信用联结票据（CLN）业务指引，并同时发布了修订后的CRM（信用风险缓释工具）相关业务规则，这预示着酝酿多时的CDS推出在即。

--中国信用债：广西有色金属集团宣告破产，此前已有债券连续违约

中国广西南宁中级法院日前公告，此前已有债券连续违约的广西有色金属集团结束重整程序宣告破产。业内人士称，这是银行间市场发行人破产首例。

--中国信用债：东北特钢称周六到期的15东特钢CP003本息偿付存不确定性

此前已出现系列性违约的中国东北特殊钢集团公告称，应于周六（24日）到期的2015年第三期短期融资券15东特钢CP003，因公司流动性持续紧张，本息偿付存在不确定性。

========================================================================== 【外汇】

--《人民币综述》外部压力暂缓，但央行维稳压力依然不减

美联储在9月的议息会议上如期未加息，然而这给人民币喘息窗口却不足一个上午。除了12月美国加息的预期升温外，另一方面市场上“逢低购汇”的想法依然占优势，年内维稳的压力恐怕依然不减。

--人民币汇率：人民币“入篮”后中国需持续提高汇率政策透明度--IMF官员

国际货币基金组织(IMF)战略、政策与检查部主任Siddarth Tiwari表示，人民币自10月1日起被纳入IMF特别提款权(SDR)货币篮子后，中国将需要持续提高汇率政策透明度。

--中国外汇：拟引入符合条件的境外机构参与外币拆借业务--外汇交易中心

中国外汇交易中心称，交易中心拟引入符合条件的境外机构参与外币拆借业务，进一步丰富交易中心外币拆借业务参与主体，满足境内外金融机构的外币融资需求。

--人民币汇率：8月实际与名义有效汇率均跌0.74%创23个月新低--BIS

国际清算银行(BIS)最新公布，8月人民币实际有效汇率指数降0.74%至121.69，创23个月新低，上月为降1.03%。

--中国外汇：8月银行结售汇逆差减七成至95亿美元，跨境资金流出压力缓解

中国8月银行结售汇逆差大幅收窄至100亿美元以内，另外非银行部 门涉外收付款逆差亦大幅下降，国家外汇管理局新闻发言人指出，数据表明中国当月跨境资 金流出压力有所缓解，同时外汇供需更趋平衡。

--离岸人民币：中国央行授权中国银行纽约分行担任美国人民币业务清算行

中国人民银行网站刊登新闻稿称，根据《中国人民银行与美国联邦储备委员会合作备忘录》相关内容，人行决定授权中国银行纽约分行担任美国人民币业务清算行。

--中国外汇：约旦央行等四家境外央行类机构进入中国银行间外汇市场

中国外汇交易中心称，四家境外央行类机构进入中国银行间外汇市场，包括约旦中央银行、巴基斯坦国家银行、阿拉伯货币基金组织和伊拉克中央银行。这四家机构均于今日获批成为中国银行间外汇市场会员，但各家可参与交易的权限有所不同。

========================================================================== 【证券/行业】

--中国央企：宝钢武钢重组方案获批，武钢与宝钢换股比例为1:0.56

中国宝山钢铁股份有限公司公告称，其实际控制人宝钢集团与武钢集团的重组方案已获批。宝钢股份向武钢股份全体股东发行5,652,516,701股股份，武钢股份与宝钢股份的换股比例为1:0.56。

--中国国企：中钢集团债转股方案获批，转股规模近300亿元--财新网

财新网报导，此轮市场化债转股的首家国企--中钢集团债转股方案近期获批，审计后的金融机构债务规模600亿元人民币左右，其中留债规模近300亿元，转股规模近300亿元。这意味着新一轮债转股正式启动。

--企业并购：新西兰批准Silver Fern向光明集团旗下上海梅林出售半数股权

新西兰批准该国肉食加工商Silver Fern Farms将50%股权出售给中国食品加工企业上海梅林，作价2.61亿新西兰元(1.9084亿美元)。

--中国国企：东北特钢破产重整方案料9月底出炉，此前多笔债券违约--报载

21世纪经济报道报导，辽宁省政府已决定对东北特钢实施破产重整，方案预计9月底面世。该公司此前有多笔在银行间市场发行的债券违约。

--中国企业：乐视超级汽车完成首轮10.8亿美元融资，英大资本等参与投资

中国乐视控股旗下乐视超级汽车近日已完成首轮10.8亿美元的融资，核心投资人包括国家电网旗下英大资本和深圳市政府投资平台深创投，这是全球智能电动汽车产业首轮融资最高纪录。 (完)