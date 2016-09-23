《汇市简讯》欧元/美元面临下行风险

英国债市：英国长债收益率触及12月中以来最高，受美债遭抛售影响
20年期英债 和30年期英债 最高分别升至1.928%和2.039%，为12月21日以来最高。截至1615 GMT，两者全日均上涨6个基点。
0628GMT
* 欧元/美元在平盘附近徘徊，但面临下行风险
* 尽管美联储维持利率不变，但美国/德国公债利差守住近来涨幅
* 美国/德国10年期公债利差为170个基点(2016年高点为172)：reut.rs/2cLyqnq
* 欧元区国家将从0700GMT开始公布9月采购经理人指数(PMI)，数据料将下降。欧元区综合PMI料从8月的52.9降至52.8
* 欧元/美元要跌破日线图云区1.1170-1.1199，才能引发交投兴趣 (完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 艾茂林)
20年期英债 和30年期英债 最高分别升至1.928%和2.039%，为12月21日以来最高。截至1615 GMT，两者全日均上涨6个基点。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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