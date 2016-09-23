版本:
中国
债券 | 2016年 9月 23日 星期五 14:50 BJT

《汇市简讯》欧元/美元面临下行风险

0628GMT

* 欧元/美元在平盘附近徘徊，但面临下行风险

* 尽管美联储维持利率不变，但美国/德国公债利差守住近来涨幅

* 美国/德国10年期公债利差为170个基点(2016年高点为172)：reut.rs/2cLyqnq

* 欧元区国家将从0700GMT开始公布9月采购经理人指数(PMI)，数据料将下降。欧元区综合PMI料从8月的52.9降至52.8

* 欧元/美元要跌破日线图云区1.1170-1.1199，才能引发交投兴趣 (完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 艾茂林)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐