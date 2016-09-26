《香港重要政经日程》--9月26日-10月11日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
================== 今日重要政经消息=================
9月26日（周一）
*高银金融 公布全年业绩。
光汇石油 公布全年业绩。
中国高精密 公布全年业绩。
中国医疗网络 公布全年业绩。
天成国际 公布全年业绩。
香港教育国际 公布全年业绩。
天溢森美 公布全年业绩。
联合医务 公布全年业绩。
*09:30 花旗香港新办公大楼开幕。
10:30 滴达国际 股东周年大会。
*11:30 德勤IPO市场回顾与展望记者会。
13:15 汇丰工商金融数码营商记者会及数码峰会。
15:30 国际家居零售 股东周年大会。
*14:30 罗兵咸永道香港上市公司企业管治调查结果新闻发布会。
*15:30 芯智控股IPO记者会。
*16:00 招商证券IPO记者会。
================== 近期重要政经消息=================
9月27日（周二）
公布8月份进出口数字。
盈健医疗 公布全年业绩。
毅兴行 公布全年业绩。
时计宝 公布全年业绩。
威铖国际 公布全年业绩。
天年集团 公布全年业绩。
10:00 SOHO中国 在中国举行股东特别大会。
*11:00 光汇石油 业绩记者会。
*11:00 星展香港零售及财富管理业务简报会。
*11:00 瑞银创新科技行业媒体简报会。
*11:00 贝莱德中国股市展望。
*12:00 老恒和酿造 媒体午餐会。
15:00 天溢森美 业绩发布会。
9月28日（周三）
中国邮储银行 首日挂牌。
汛和集团 首日挂牌。
10:00 CEC国际 股东周年大会。
*10:00 金卫医疗 在中国举行股东周年大会。
*14:30 TCL多媒体 2016秋季产品发布会。
卓能（集团） 公布全年业绩。
中国环境资源 公布全年业绩。
恒和集团 公布全年业绩。
易纬集团 公布全年业绩。
看通集团 公布全年业绩。
京维集团 公布全年业绩。
9月29日（周四）
德泰新能源集团 公布全年业绩。
奕达 公布全年业绩。
天成国际 公布全年业绩。
工盖有限公司 公布全年业绩。
俄铝 公布全年业绩。
寰宇国际金融 公布全年业绩。
星凯控股 公布全年业绩。
*12:30 香港科技大学商学院午餐讲座--英国脱欧影响。
*12:30 富达积金达人指数媒体发布会。
9月30日（周五）
汇鑫小贷 首日挂牌。
公布8月份零售销售数字。
公布8月份M-3货币供应数字。
公布8月份外汇基金资产数字。
AEON CREDIT 公布中期业绩。
伯明翰环球 公布全年业绩。
中国天化工 公布全年业绩。
华建控股 公布全年业绩。
亨泰 公布全年业绩。
华瀚健康 公布全年业绩。
创益太阳能 公布全年业绩。
10:00 现代牧业 股东特别大会。
14:30 普汇中金国际 股东周年大会。
15:00 中国绿色食品 股东周年大会。
16:30 美亚娱乐资讯 股东周年大会。
10月3日（周一）
恒生银行 宣派第三期中期股息。
汇丰控股 宣派第三期中期股息。
*11:30 海航实业集团 股东特别大会。
*10月6日（周四）
本间高尔夫 首日挂牌。
瑞慈医疗服务 首日挂牌。
10:00 香港建设 股东特别大会。
*10月7日（周五）
公布9月底止外汇储备资产。
辰罡科技 公布第三季业绩。
*10月10日（周一）
重阳节翌日公众假期。
*10月11日（周二）
10:00 华润置地 股东特别大会。
10:00 吉利汽车 股东特别大会。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583