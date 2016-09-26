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亚洲 | 2016年 9月 26日 星期一 08:45 BJT

《香港重要政经日程》--9月26日-10月11日

================== 今日重要政经消息=================

9月26日（周一）

*高银金融 公布全年业绩。

光汇石油 公布全年业绩。

中国高精密 公布全年业绩。

中国医疗网络 公布全年业绩。

天成国际 公布全年业绩。

香港教育国际 公布全年业绩。

天溢森美 公布全年业绩。

联合医务 公布全年业绩。

*09:30 花旗香港新办公大楼开幕。

10:30 滴达国际 股东周年大会。

*11:30 德勤IPO市场回顾与展望记者会。

13:15 汇丰工商金融数码营商记者会及数码峰会。

15:30 国际家居零售 股东周年大会。

*14:30 罗兵咸永道香港上市公司企业管治调查结果新闻发布会。

*15:30 芯智控股IPO记者会。

*16:00 招商证券IPO记者会。

================== 近期重要政经消息=================

9月27日（周二）

公布8月份进出口数字。

盈健医疗 公布全年业绩。

毅兴行 公布全年业绩。

时计宝 公布全年业绩。

威铖国际 公布全年业绩。

天年集团 公布全年业绩。

10:00 SOHO中国 在中国举行股东特别大会。

*11:00 光汇石油 业绩记者会。

*11:00 星展香港零售及财富管理业务简报会。

*11:00 瑞银创新科技行业媒体简报会。

*11:00 贝莱德中国股市展望。

*12:00 老恒和酿造 媒体午餐会。

15:00 天溢森美 业绩发布会。

9月28日（周三）

中国邮储银行 首日挂牌。

汛和集团 首日挂牌。

10:00 CEC国际 股东周年大会。

*10:00 金卫医疗 在中国举行股东周年大会。

*14:30 TCL多媒体 2016秋季产品发布会。

卓能（集团） 公布全年业绩。

中国环境资源 公布全年业绩。

恒和集团 公布全年业绩。

易纬集团 公布全年业绩。

看通集团 公布全年业绩。

京维集团 公布全年业绩。

9月29日（周四）

德泰新能源集团 公布全年业绩。

奕达 公布全年业绩。

天成国际 公布全年业绩。

工盖有限公司 公布全年业绩。

俄铝 公布全年业绩。

寰宇国际金融 公布全年业绩。

星凯控股 公布全年业绩。

*12:30 香港科技大学商学院午餐讲座--英国脱欧影响。

*12:30 富达积金达人指数媒体发布会。

9月30日（周五）

汇鑫小贷 首日挂牌。

公布8月份零售销售数字。

公布8月份M-3货币供应数字。

公布8月份外汇基金资产数字。

AEON CREDIT 公布中期业绩。

伯明翰环球 公布全年业绩。

中国天化工 公布全年业绩。

华建控股 公布全年业绩。

亨泰 公布全年业绩。

华瀚健康 公布全年业绩。

创益太阳能 公布全年业绩。

10:00 现代牧业 股东特别大会。

14:30 普汇中金国际 股东周年大会。

15:00 中国绿色食品 股东周年大会。

16:30 美亚娱乐资讯 股东周年大会。

10月3日（周一）

恒生银行 宣派第三期中期股息。

汇丰控股 宣派第三期中期股息。

*11:30 海航实业集团 股东特别大会。

*10月6日（周四）

本间高尔夫 首日挂牌。

瑞慈医疗服务 首日挂牌。

10:00 香港建设 股东特别大会。

*10月7日（周五）

公布9月底止外汇储备资产。

辰罡科技 公布第三季业绩。

*10月10日（周一）

重阳节翌日公众假期。

*10月11日（周二）

10:00 华润置地 股东特别大会。

10:00 吉利汽车 股东特别大会。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

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