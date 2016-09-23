欧元债市：公债收益率小升，市场聚焦于欧元区经济缓步扩张表现

分析师称，德国和法国的综合采购经理人指数(PMI)初值均高于50荣枯分界线，欧元区整体经济形势是在缓慢改善中，弱化了欧洲央行进一步推出刺激措施的理由。

“PMI数据显示欧元区经济活动处于扩张态势，而且如果年底前通胀上升，那么欧洲央行不太可能增加购债规模，”DZ Bank分析师Rene Albrecht称。

德国10年期公债收益率 上升1个基点至负0.08%，其他多数欧债亦有类似表现。

较低评级欧债的收益率上升速度快于高评级债，西班牙10年期公债收益率 上升2个基点至0.94%；意大利10年期公债收益率 升2个基点至1.21%。

西班牙及意大利10年期公债收益率之差为27个基点，接近2014年1月以来最高水准。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

日本公债市场 英国公债市场

台湾债市 中国债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价