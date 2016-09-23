中国个股：绿地完成策略入股博大绿泽，将其打造成旗下园林业务平台

路透上海9月23日 - 中国大型房企--绿地控股 周五宣布，已完成策略入股博大绿泽 ，成为后者重要股东，未来计划将其打造成绿地旗下园林业务平台。博大绿泽五年内将发展成为集投资商、建设商和运营商三位一体的综合集团。

绿地控股旗下全资子公司绿地金融海外投资集团以0.756港元向博大绿泽的最大股东--博大国际购入约5.92亿股股份。购买完成后，绿地金融持有博大绿泽25.08%股份，为第二大股东。

绿地新闻稿称，完成战略入股后，博大绿泽将更名为中国绿地博大绿泽集团公司。另外，博大绿泽还拟收购杭州萧山江南园林工程有限公司，旨在通过并购实现扩容升级。

“国家对生态环境可持续性的重视、对绿化园林基建项目的支持、以及对PPP模式的推行，均对中国绿化园林行业的发展起到了非常大的推动作用，园林行业正在迎来一波发展浪潮。”绿地控股董事长、总裁张玉良表示。

他说，此次入股博大绿泽，主要是看好其稳健业务及中国园林绿化行业的亮丽发展前景。绿地将全力给予资源支持，并将其打造为绿地大基建板块内重要的园林业务平台，持续扩容和升级，形成新的盈利增长点。

他还指出，此举亦是绿地大力推进资本运作整体战略的又一重要成果，目的是以资本为纽带，形成一批发展空间大、盈利前景好、商业模式新的企业，打造一批“绿地系”企业群。同时，亦将有利于做大做强绿地房地产关联业务板块，形成产业链竞争优势,为提升房地产主业竞争力提供支撑。

根据博大绿泽未来五年的发展规划，其投资业务主要包含金融投资、项目投资和产业投资；作为建设商，其将重点参与园林建设PPP项目、设计与规划，致力于市政公园、湿地公园（包括自然保护区）、古镇修复和主题公园四大版块；并将重点开展公园运营养护业务。

博大绿泽周五收报1.49港元，跌0.67%。（完）