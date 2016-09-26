重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的9月19日-9月23日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周微升0.02%。本周外部压力有所缓解，日本央行没有进一步宽松，美联储也如期未加息，但人民币在大行的维稳之下波幅狭窄，而受美元指数的影响下降。此行情料至少延续到10月1日人民币正式入篮SDR。另外随着周初离岸人民币资金面改善，两地点差倒挂也于周二结束。 公开市场操作: --中秋节过后，中国银行间债市资金紧势有增无减，央行在公开市场加大逆回购操作力度，单周净投放6,700亿元人民币创五个月新高。在此情况下，未到期逆回购存量也攀升至1.45万亿元高位，刷新七个月来高点。

业内人士认为，目前市场对货币政策的预期和春节时已不相同。如无意外，长假过后资金需求有望回落，逆回购余额可能自然随之减少；另外此前公布的部分经济数据向好，房价走高亦引发资产泡沫忧虑，央行再出台降准的可能性不大。

债市: --中国银行间债市当周走强，现券收益率整体下行，尤以超长端回落幅度相对明显。资金面先紧后松，美联储9月暂缓加息，债市谨慎情绪有所缓解；而配置买需强劲，一级新债招标屡超预期，更带动现券小幅走暖。

票据: --中国票据转贴利率当周升逾10个基点(bp)，因中秋节后资金紧张，不过交投较为平淡。在公开市场大规模净投放支撑下，银行间市场流动性已有缓和，若这种势头可以延续，季末前转贴利率即使上行，幅度预计也有限。