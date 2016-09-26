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亚洲 | 2016年 9月 26日 星期一 08:00 BJT

台湾货币市场：9月26日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北9月26日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：
    --央行定存单到期3,445.5亿台币。 
    --97甲6期8息17亿台币 
    --101甲9期4息8.4375亿台币
    --103甲13期2息17.0625亿台币       
    
    **紧缩因素：
    --央行料发行存单
    
   ---------------------------------------------------------------------------------------
    本提存期   
     
     宽松因素：
    --央行存单到期 1兆(万亿)1,670亿台币。        
          09/27                   2,251.50亿台币
          09/28                    2,322.5亿台币
          09/29                      1,410亿台币
          09/30                      511.5亿台币
          10/03                    5,174.5亿台币
   
    --公债还本与付息共15.5亿台币。      
          9/30      100甲9期5息           8.75亿台币
          10/2     103甲14期2息           6.75亿台币
    
    --月底军公教薪饷拨款。       
            
    紧缩因素： 
    --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)     

 (记者 高洁如; 审校 董永年)

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