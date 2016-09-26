台湾货币市场：9月26日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北9月26日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行定存单到期3,445.5亿台币。 --97甲6期8息17亿台币 --101甲9期4息8.4375亿台币 --103甲13期2息17.0625亿台币 **紧缩因素： --央行料发行存单 --------------------------------------------------------------------------------------- 本提存期 宽松因素： --央行存单到期 1兆(万亿)1,670亿台币。 09/27 2,251.50亿台币 09/28 2,322.5亿台币 09/29 1,410亿台币 09/30 511.5亿台币 10/03 5,174.5亿台币 --公债还本与付息共15.5亿台币。 9/30 100甲9期5息 8.75亿台币 10/2 103甲14期2息 6.75亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 高洁如; 审校 董永年)