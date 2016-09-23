马来西亚期市：棕榈油期货受需求下降和获利了结打压收低，但周线上涨

路透吉隆坡9月23日 - 马来西亚棕榈油期货周五下滑，受需求下降和获利了结打压，但录得8月中旬以来最大周线涨幅。
指标12月棕榈油期货 收低1.8%，报每吨2,675马币(林吉特)。
该期货合约周四触及4月21日以来最高位2,729马币，本周周线上涨3.1%，创8月12日止当周以来的最佳周度表现。
成交量有49,439口，高于去年均量44,600口。
“市价在本周一直在这样的水平，出现一些获利了结在预料之中，”吉隆坡的一位交易商说。他指的是过去四天2,680-2,700马币的交投区间。
“我们预计产量和需求都将下降，直到年底。”
每当年底将近之前，主要棕榈油消费国中国和印度的需求通常会放缓，因气温下降会令棕榈油容易结块凝固，对买家的吸引力降低。
芝加哥期货交易所(CBOT)12月豆油期货 跌0.7%，大连商交所1月豆油期货 涨0.3%。(完)
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(编译 白云; 审校 王洋)