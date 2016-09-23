欧元债市：德债收益率可望录得7月底来最大单周跌幅

路透伦敦9月23日 - 周五德国10年期公债收益率可望录得7月底来最大单周跌幅，本周全球主要央行维持其刺激经济计划不变。

不过，欧元区公债收益率周五小幅上升，在这之前的两日收益率大跌，因美联储周三维持利率不变。

“美联储的决定使市场感到宽慰，央行继续保持宽松政策模式，”DZ Bank分析师Rene Albrecht表示。

日本央行大幅调整货币政策框架，将长期收益率目标加入到大规模的资产购买计划当中，并再次承诺将尽快达到2%的通胀率目标。

德国10年期公债收益率 上升1个基点，至负0.081%，仍深陷负值区域。该收益率周度跌幅可能超过8个基点，为7月底来最大。

周五采购经理人指数(PMI)初值显示，欧元区两个最大经济体的表现强弱不一，法国企业活动触及15个月高位，德国民间部门增速放缓至16个月低点。

欧元区9月企业活动以2015年初以来最慢速度扩张。

欧洲央行(ECB)副总裁冈斯坦西欧周五称，欧洲央行希望欧元区经济对刺激措施的反应能更加快一些，并意识到长期实行低利率可能加剧金融稳定性风险。