纽约期市：可可期货下跌，因英镑走低且止损单被触动

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约/伦敦9月23日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五骤降，12月合约升水收窄，交易商直指2016/17年度产量前景改善，且一轮止损卖单被触动，英镑下跌进一步向纽约可可施加压力。
咖啡期货从昨日触及的19个月高位回落。原糖几无变动，周四急升5%触及逾四年最高后市场稍作喘息。
12月纽约可可期货 收低68美元，或2.3%，报每吨2,852美元，之前下跌超过100美元至2,811美元。12月/3月纽约可可升水从周四的34美元收窄至最低27美元。
“汇率拖累纽约可可跌穿2,890美元，并触动止损单。英镑在未遭遇任何阻力的情况下急跌，”一美国交易商说，他所指的是英镑兑美元 降至近六周低位。
3月伦敦可可期货 收低25英镑，或1.1%，报每吨2,232英镑。12月/3月合约升水盘中降至52英镑，周四为63英镑。
科特迪瓦(象牙海岸)主要可可种植区的大部份地区降水量充沛，日照充足，令2016/17年主季作物的产量前景改善。
11月罗布斯塔咖啡 收跌36美元，或1.8%，报每吨1,966美元。ICE数据显示，未平仓合约周四连升第三日，至118,008口，当日价格升至2,028美元，为至少一年来最高。
12月阿拉比卡咖啡期货 收跌3.85美分，或2.5%，报每磅1.514美元。
3月原糖合约 收高0.03美分，或0.1%，报每磅22.7美分。12月白糖 收高0.50美元，或0.1%，报每吨592.20美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
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