更新版 1-《全球汇市》美元持稳，但本周录得一个月来最大周线跌幅

中国汇市：人民币早盘随中间价小升，特朗普就任在即市场观望气氛渐浓
路透上海1月16日 - 人民币兑美元即期 周一早盘随中间价小幅反弹。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。
(新增文末表格)
* 美元持平，投资人关注美国总统大选辩论
* 英镑兑美元大跌1%，因退欧不确定性升温
* 加元跌1%，此前加拿大公布疲弱CPI和零售销售数据
路透纽约9月23日 - 美元指数周五走势反复，收盘较周四尾盘水准变动不大，因在下周一美国总统大选辩论前，投资人保持观望。
美元指数本周创一个月最大周度跌幅，主要因美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三结束货币政策会议时调降长期利率预估。
美元指数 纽约尾盘持稳在95.472，本周下挫0.7%，为8月18日来表现最差的一周。
在波士顿联储总裁罗森格伦称，他相信美国应现在就上调短期利率，并警告失业率降至可持续水准之下会扰乱经济复苏。受此影响，美元指数触及日高。
分析师表示，这在盘初影响市场，但随着交易商认为罗森格伦的讲话只不过是增加了在12月加息的机率，而这已经在美元走势中被消化了后，美元逆转了升势。
“12月加息的可能性现在非常高，”Cambrdige Global Payments汇市策略部门董事Karl Schamotta称，“这给了交易商一个三个月窗口期，在升息前冒一把险。”
罗森格伦是本周联储政策会议对维持利率不变决定持有异议的三位委员之一。
英镑兑美元下挫1%，跌穿1.30美元，因独立报报导的英国首相特蕾莎梅有关英国何时会开始退欧程序的言论同英国外交大臣约翰逊的声明不一致，这加重了英国退欧前景的不确定性。
该报导以及过去几周有关英国政府应对退欧程序的报导“令市场放心坚持作空英镑。” Credit Agricole Corporate & Investment Bank汇市策略师Vassili Serebriakov表示。
美元兑加元升1%，此前加拿大公布的通胀和零售销售数据意外疲弱，显示加拿大可能正面临成长放缓及失业率攀升的情况。
“未来几个月加拿大经济基本面可能十分疲弱，加元可能走软。”Cambridge的Schamotta指出。
今日 上日 当日 今年以来 2015年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1222 1.1207 +0.13 +3.33 1.0860
美元/日圆 100.98 100.73 +0.25 -16.06 120.30
欧元/日圆 113.35 112.88 +0.42 -13.12 130.47
美元/瑞郎 0.9701 0.9683 +0.19 -3.16 1.0018
英镑/美元 1.2972 1.3073 -0.77 -11.98 1.4738
美元/加元 1.3167 1.3040 +0.97 -4.86 1.3839
美元/离岸人民币 6.6786 6.6812 -0.04 +1.68 6.5680
澳元/美元 0.7618 0.7642 -0.31 +4.71 0.7275
欧元/瑞郎 1.0892 1.0854 +0.35 +0.06 1.0886
欧元/英镑 0.8654 0.8566 +1.03 +17.47 0.7367
新西兰元/美元 0.7235 0.7310 -1.03 +6.01 0.6825
美元/挪威克朗 8.1103 8.1286 -0.23 -8.25 8.8398
欧元/挪威克朗 9.1064 9.1160 -0.11 -5.15 9.6011
美元/瑞典克朗 8.5403 8.5476 -0.09 +1.11 8.4465
欧元/瑞典克朗 9.5875 9.5807 +0.07 +4.55 9.1705
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 李军; 审校 母红)
路透上海1月16日 - 人民币兑美元即期 周一早盘随中间价小幅反弹。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。
路透上海1月16日 - 中国银行间市场流动性周一趋紧，资金价格亦走升。年初银行存款普遍增加较多，月 中准备金例行补缴压力不小，而且春节前取现高峰将至，加之本周还有缴税影响，资金需求高峰期料持续到下 周初。 交易员指出，对于季节性井喷的资金需求，央行应能及时通过公开市场逆回购给予满足，短期资金虽难脱 偏紧局面，但应该也不会有太大问题。 “越来越紧的节奏，这周日子估计都不好过了。”上海一券商交易员称。 华东一银行交易员表示，今日大行供给明显减少，主要是因为准备金补缴，“1月和一季度都是（存款） 旺季营销，补缴的规模会很大，有些大行（月中）几百亿的补缴规模，自己不借就不错了，少出是肯定的。” 她并谈到，本周缴税也将进行，此外春节前最主要的影响因素取现需求也会在本周集中体现；今日跨节资 金供给不多，价格也进一步抬升。 中国央行公开市场今日进行了2,300亿元人民币逆回购操作，其中七天期400亿元，28天期1,900亿元。据 此计算，单日净投放1,650亿元。 上述银行
路透香港1月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，中国环球租赁的三年期境内贷款获得银行业者极热烈反应后，提高金额至20.3亿人民币(2.99亿美元)，已完成签署。