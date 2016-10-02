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亚洲 | 2016年 10月 2日 星期日 14:24 BJT

全球汇市：投机客美元净多仓升至六周高点--CFTC/路透

路透纽约9月30日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)
周五公布的数据，汇市投机客美元多仓增至六周高点；该周市场走势波动
，美元受避险买需推动节节攀升，因德意志银行面临困境而受益。
           
    截至9月27日当周，美元净多仓升至97亿美元，此前一周为66亿美元
。
    
    美元指数 当周收平，但9月全月收跌0.6%。德国最大的银行--
德意志银行陷入危机，此前被美国司法部要求支付140亿美元罚款以和解
抵押贷款支持证券(MBS)相关调查。
    
    “避险情绪应继续支持美元兑欧元、英镑、澳元和新西兰元等货币的
买盘，”BK Asset Management外汇策略主管Kathy Lien说。
    
    分析师表示，周五的经济数据支持12月升息，升息理由依然充分，预
期将会在近期内支撑美元。 
    
    此外，纽约梅隆银行驻波士顿资深全球市场策略师Marvin Loh认为，
美联储官员本周轮番讲话，显示支持12月收紧货币政策的“声音越发响亮
”。
    
    数据显示，日圆净多头仓位在截至9月27日一周增至68,892口的五个
月高点，之前一周日本央行决定将政策目标针对日本公债的长期收益率。
    
    投资者相信，日本央行无力阻止日圆汇率进一步走强，指出日圆有继
续升值的空间。今年迄今，日圆兑美元攀升将近19%，有可能成为2008年
全球金融危机以来表现最好的一年。

    路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元
的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货
币的净仓位来计算。
    
    日圆(12,500,000日圆为1口)
            9月27日当周          前一周
    多头仓位    97,432        85,117
    空头仓位    28,540        26,332
    净仓位      68,892        58,785

    
    欧元(125,000欧元为1口)
          9月27日当周        前一周
    多头仓位    100,492         95,698
    空头仓位    176,522        180,723
    净仓位      -76,030        -85,025
    
    英镑(62,500英镑为1口)
           9月27日当周        前一周
    多头仓位      48,177        69,233
    空头仓位     135,891        127,919
    净仓位       -87,714        -58,686

    
    瑞郎(125,000瑞郎为1口)
           9月27日当周          前一周
    多头仓位      12,803        27,281
    空头仓位      18,759        18,868
    净仓位        -5,956         8,413


    加元(100,000加元为1口)
           9月27日当周      前一周
    多头仓位       34,579        57,216
    空头仓位       46,194        40,913
    净仓位        -11,615        16,303

    
    澳元(100,000澳元为1口)
              9月27日当周           前一周
    多头仓位      62,892        48,543
    空头仓位      47,884        41,695
    净仓位        15,008          6,848

    
    新西兰元(100,000新西兰元为1口)
              9月27日当周           前一周
    多头仓位      34,159        34,778
    空头仓位      40,952        42,694
    净仓位        -6,793         -7,916(完)
  
 (编译 郑茵 审校 王丽鑫)

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