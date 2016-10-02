全球汇市：投机客美元净多仓升至六周高点--CFTC/路透

路透纽约9月30日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)
周五公布的数据，汇市投机客美元多仓增至六周高点；该周市场走势波动
，美元受避险买需推动节节攀升，因德意志银行面临困境而受益。
截至9月27日当周，美元净多仓升至97亿美元，此前一周为66亿美元
。
美元指数 当周收平，但9月全月收跌0.6%。德国最大的银行--
德意志银行陷入危机，此前被美国司法部要求支付140亿美元罚款以和解
抵押贷款支持证券(MBS)相关调查。
“避险情绪应继续支持美元兑欧元、英镑、澳元和新西兰元等货币的
买盘，”BK Asset Management外汇策略主管Kathy Lien说。
分析师表示，周五的经济数据支持12月升息，升息理由依然充分，预
期将会在近期内支撑美元。
此外，纽约梅隆银行驻波士顿资深全球市场策略师Marvin Loh认为，
美联储官员本周轮番讲话，显示支持12月收紧货币政策的“声音越发响亮
”。
数据显示，日圆净多头仓位在截至9月27日一周增至68,892口的五个
月高点，之前一周日本央行决定将政策目标针对日本公债的长期收益率。
投资者相信，日本央行无力阻止日圆汇率进一步走强，指出日圆有继
续升值的空间。今年迄今，日圆兑美元攀升将近19%，有可能成为2008年
全球金融危机以来表现最好的一年。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元
的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货
币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
9月27日当周 前一周
多头仓位 97,432 85,117
空头仓位 28,540 26,332
净仓位 68,892 58,785
欧元(125,000欧元为1口)
9月27日当周 前一周
多头仓位 100,492 95,698
空头仓位 176,522 180,723
净仓位 -76,030 -85,025
英镑(62,500英镑为1口)
9月27日当周 前一周
多头仓位 48,177 69,233
空头仓位 135,891 127,919
净仓位 -87,714 -58,686
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
9月27日当周 前一周
多头仓位 12,803 27,281
空头仓位 18,759 18,868
净仓位 -5,956 8,413
加元(100,000加元为1口)
9月27日当周 前一周
多头仓位 34,579 57,216
空头仓位 46,194 40,913
净仓位 -11,615 16,303
澳元(100,000澳元为1口)
9月27日当周 前一周
多头仓位 62,892 48,543
空头仓位 47,884 41,695
净仓位 15,008 6,848
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
9月27日当周 前一周
多头仓位 34,159 34,778
空头仓位 40,952 42,694
净仓位 -6,793 -7,916(完)
(编译 郑茵 审校 王丽鑫)