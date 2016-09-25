金砖国家：9月23日股汇市收盘纵览

香港股市：收跌，受获利了结及内地资金流入下滑所拖累

巴西股市：收低，受蓝筹股跌势拖累，其中包括国有石油公司Petróleo Brasileiro SA和银行Itaú Unibanco Holding SA。指标股指Bovespa指数 收盘下滑0.5%，报58,697.001点。

南非股市：收高，南非兰特走软提振有很大一部分营收来自海外的企业股价。指标Top-40指数 收盘上涨0.29%，报45,440点；大盘综合指数 收盘上涨0.2%，报51,999点。

印度股市：收低，投资者在美联储维持利率不变引发涨势后进行获利了结，但指数周线仍收高，创下四周来第三次周线收高。NSE指数 收盘跌0.4%，报8,831.55点，但周线涨0.6%。