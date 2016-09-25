金砖国家：9月23日股汇市收盘纵览

路透9月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月23日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.37%，报917.50点。
中国股市：沪综指小幅收跌，股指全日窄幅波动市场处于蓄势状态
中国汇市：人民币窄幅整理微收跌，大行态度明确汇价弹性受限
香港股市：收跌，受获利了结及内地资金流入下滑所拖累
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巴西股市：收低，受蓝筹股跌势拖累，其中包括国有石油公司Petróleo Brasileiro SA和银行Itaú Unibanco Holding SA。指标股指Bovespa指数 收盘下滑0.5%，报58,697.001点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 下滑0.08%，收报3.2463/72，上日收报3.2248/58。
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南非股市：收高，南非兰特走软提振有很大一部分营收来自海外的企业股价。指标Top-40指数 收盘上涨0.29%，报45,440点；大盘综合指数 收盘上涨0.2%，报51,999点。
南非汇市：兰特兑美元回落，此前央行暗示可能不会进一步升息
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印度股市：收低，投资者在美联储维持利率不变引发涨势后进行获利了结，但指数周线仍收高，创下四周来第三次周线收高。NSE指数 收盘跌0.4%，报8,831.55点，但周线涨0.6%。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.65/66.66，上日收报66.66/66.67。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.82%，报993.94点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下滑0.78%，报516.21点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.56%，报64.06；卢布兑欧元 贬值0.78%，报71.93。(完)
(编译 白云; 审校 戴素萍)