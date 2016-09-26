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市场报道 | 2016年 9月 26日 星期一 08:10 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--9月26日-10月3日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段     预估值         前值

    9月26日当周
    
    9月26日(一)
    1400 美国新屋销售年率(万户)                        8月       60.0         65.4 
             新屋销售(较前月)                                   -8.8%       +12.4% 
    1430 美国达拉斯联储德州制造业活动指数              9月        --         负6.2
    
    9月27日(二)
    1130 美国建筑许可年率(万户)                   8月修正值       --         113.9
             建筑许可(较前月)                                     --         -0.4%
    1300 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月)7月       持平        -0.1% 
                        未经季节调整房价指数(较前月)              --         +0.8%
                                房价指数(较上年同期)            +5.1%        +5.1%
    1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI)         9月初值        --          51.5   
                   服务业PMI                                     51.2         51.0
    1400 美国消费者信心指数                            9月       99.0        101.1 
    1400 美国里奇蒙联储综合制造业指数                  9月        --          负11
    
    9月28日(三)
    100 美国MBA抵押贷款市场指数                       前周        --         530.8
                抵押贷款再融资指数                                --       2,309.6
    1230 美国耐久财(耐用品)订单(较前月)                8月      -1.5%        +4.4%
             扣除运输的耐久财订单(较前月)                       -0.4%        +1.3%
             扣除国防的耐久财订单(较前月)                         --         +3.7%  
             扣除飞机的非国防资本财订单(较前月)                 -0.1%        +1.5% 
    
    9月29日(四)
    1230 美国商品贸易收支(亿美元)                    8月初值      --     逆差587.8
             趸售(批发)库存                          8月初值      --          持平
    1230 美国企业获利                            第二季修正值     --         -2.4%
    1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率             第二季终值   +1.3%        +1.1% 
             最终销售                                             --         +2.4% 
             消费者支出                                           --         +4.4% 
             GDP平减指数                                        +2.3%        +2.3% 
             核心个人消费支出(PCE)物价指数                      +1.8%        +1.8% 
             个人消费支出(PCE)物价指数                          +2.0%        +2.0%
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)            9月24日当周      --          25.2
                 四周均值(万人)                                   --         25.85 
                 续请失业金人数(万人)            9月17日当周      --         211.3
    1400 美国成屋待完成销售(较前月)                 　 8月       持平        +1.3%
    
    9月30日(五)
    1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月)               7月      +0.3%        +0.6%
    1230 加拿大工业产品价格(较前月)            　　    8月        --         +0.2% 
                           (较上年同期)                           --         -1.3%
               原材料价格(较前月)                                 --         -2.7% 
                         (较上年同期)                             --         -5.7%
    1230 美国实质个人支出(较前月)                      8月        --         +0.3%
             个人所得(较前月)                                   +0.2%        +0.4% 
             经调整后的个人支出(较前月)                         +0.2%        +0.3% 
             核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)              +0.2%        +0.1%
                                      (较上年同期)                --         +1.6% 
             个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)                    --          持平 
                                  (较上年同期)                    --         +0.8%
    1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                 9月       52.0         51.5
    1400 美国密西根大学消费者信心指数               9月终值      90.0         89.8 
                             现况指数                           104.0        103.5 
                             预期指数                            81.0         81.1
    1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值             8月        --         +0.8% 
    
    10月3日当周
    
    10月3日(一)
    1330 加拿大RBC经季节调整的制造业PMI                9月        --          51.1
    1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)        9月终值       --          51.4
    1400 美国建筑支出(较前月)                          8月      +0.1%         持平
    1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数               9月       50.1         49.4
                              投入物价分项指数                    --          53.0
                              就业分项指数                        --          48.3
                              新订单分项指数                      --          49.1
    1730 美国汽车销量年率(万辆)                        9月      1,720        1,698
    (完)
    
     经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 杜明霞；审校 徐文焰)

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