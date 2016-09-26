基金产业：投资人赎回74亿美元股票基金，创12周来最大流出--BAML

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透伦敦9月23日 - 美银美林(BAML)周五表示，全球投资人在周三止当周赎回74亿美元股票基金，为约莫三个月来最大流出规模，主因美日两国货币政策存在不确定性，令股市惶恐不安。
中长天期债券收益率窜高，导致美国、日本及德国收益率曲线在过去两周更加陡峭，欧美及新兴市场股票基金即因而涌现赎回风潮。
尽管市场鲜有人预期美联储在9月20-21日会议当中会升息，但投资人仍宁可谨慎为上，在美联储决议出炉前将156亿美元停放在货币市场基金当中.
在日本央行9月21日开会前，投资人也不敢轻举妄动。
“对于日本央行及美联储缩减刺激政策恐慌(taper-tantrum)的疑虑，可能已引发新兴市场股票基金及高收益债券基金的赎回风潮，”美银美林分析师在报告当中指出。
美国收益率曲线陡化，使得与新兴市场品质较低资产相较，美国公债等无风险债券更具吸引力。
新兴市场股票在12周以来首见资金流出，但规模仅1亿美元；而高收益债券基金则约有12亿美元资金遭到赎回。
美国股票基金流失77亿美元，为12周以来最大流出规模；而欧洲股票基金则创纪录地连续第33周遭到赎回，当周则流出18亿美元。
日本股票逆势吸引24亿美元流入。日经指数 第三季上涨约7.6%，但今年迄今仍挫跌近12%。
整体而言，债券基金吸引约38亿美元流入，新兴市场债券基金有15亿美元进帐，为连续第12周呈现流入。投资级债券基金则吸引约28亿美元进驻。(完) (编译 龚芳; 审校 张明钧)
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