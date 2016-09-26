企业并购：德国朗盛将以约21.2亿美元现金收购Chemtura

路透9月25日 - 德国朗盛(Lanxess AG) 周日表示，将以约21.2亿美元现金收购特种化学品生产商Chemtura Corp ，以改善公司的润滑剂和阻燃剂业务。

朗盛是全球最大的合成橡胶制造商，该公司提议以每股33.50美元现金收购Chemtura，这较后者周五收市价溢价约19%。

朗盛在声明中称，将用现有资金和过桥融资来收购Chemtura。