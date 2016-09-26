企业并购：德国朗盛将以约21.2亿美元现金收购Chemtura

瑞士央行：副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透9月25日 - 德国朗盛(Lanxess AG) 周日表示，将以约21.2亿美元现金收购特种化学品生产商Chemtura Corp ，以改善公司的润滑剂和阻燃剂业务。
朗盛是全球最大的合成橡胶制造商，该公司提议以每股33.50美元现金收购Chemtura，这较后者周五收市价溢价约19%。
朗盛在声明中称，将用现有资金和过桥融资来收购Chemtura。
由于这起交易，朗盛不会进一步推进早些时候的宣布的约2亿欧元的股票回购计划。(完) (编译 侯雪苹；审校 张明钧)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。