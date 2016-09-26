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市场报道 | 2016年 9月 26日 星期一 08:28 BJT

****欧洲经济指标预测--9月26日-10月3日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                         公布时段     预估值     前值
       
    9月26日当周
    
    9月26日(一)
    0800 德国Ifo企业景气判断指数                     9月         106.4     106.2
                    现况指数                                     113.0     112.8
                    预期指数                                     100.2     100.1
    0800 意大利经季节调整零售销售(较前月)            7月           --      +0.2%
               未经季节调整零售销售(较上年同期)                    --      +0.8%
    0830 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 8月           --     37.662
    0900 意大利对非欧盟国家贸易收支(亿欧元)      7月初值           --   顺差34.6
    
    9月27日(二) 
    0600 德国进口物价(较前月)                        8月         -0.1%     +0.1%
                     (较上年同期)                                -2.4%     -3.8%
    0800 欧元区M3货供额(年增率)                      8月         +4.9%     +4.8%
               针对家庭放款                                        --      +1.8%
    0800 意大利工业订单(经季节调整，较前月)          7月           --      -2.8%
                       (未经季节调整，较上年同期)                  --      -4.2%
    0800 意大利工业销售(经季节调整，较前月)          7月           --      -1.1%
                       (未经季节调整，较上年同期)                  --      -2.7%
    1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值               9月           正7       正9
        
    9月28日(三)
    0600 德国GfK消费者信心指数                      10月          10.2      10.2
    0600 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数                   8月           --     正1.32
    0645 法国消费者信心指数                          9月            97        97
    0800 意大利企业信心指数                          9月         101.1     101.1
    0800 意大利消费者信心指数                        9月         109.0     109.2
    0900 意大利薪资指数(较前月)                      8月           --       持平
                       (较上年同期)                                --      +0.6%
    
    9月29日(四)
    0755 德国经季节调整失业人数变化(万人)            9月   　   减少0.5  减少0.7
             未经季节调整失业人数(万人)                            --      268.4
             经季节调整失业率                                     6.1%      6.1%
             经季节调整失业人数(万人)                              --      267.5
    0830 英国消费者信贷(亿英镑)                      8月        增加14 增加11.81
            抵押贷款发放金额(亿英镑)                         增加26.00 增加26.65
            抵押贷款批准件数(件)                                60,500    60,912
            M4货供额(较前月)                                       --      +1.2%
    0900 欧元区企业景气指数                          9月       　 0.05      0.02
               经济景气指数                                      103.5     103.5
               工业景气指数                                   　 负4.1     负4.4
               服务业景气指数                                　   10.0      10.0
               消费者信心指数终值                                负8.2     负8.5
               消费者通胀预期指数                                  --        3.3
               生产者通胀预期指数                                  --      负0.8 
    1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)     9月初值         持平     -0.1%
                                 (较上年同期)                    +0.5%     +0.3%
             消费者物价指数(CPI)(较前月)                          持平      持平
                            (较上年同期)                         +0.6%     +0.4%
    2301 英国GfK消费者信心指数                       9月           负5       负7
    
    9月30日(五)
    0600 德国实质零售销售(较前月)                    8月         -0.3%     +1.7%
                         (较上年同期)                              --      -1.5%
    0600 英国Nationwide房屋价格(较前月)              9月           --      +0.6%
                               (较上年同期)                        --      +5.6%
    0645 法国消费者支出(较前月)                      8月         +0.4%     -0.2%
    0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 9月初值        +0.5%     +0.4%
    0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月)             8月           --       持平
    0700 瑞士KOF领先成长指标                         9月         100.6      99.8
    0800 意大利失业率                                8月         11.4%     11.4%
    0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季)          　 第二季 　　   +0.6%     +0.6%
                          (较上年同期)                           +2.2%     +2.2%
    0830 英国企业投资(较前季)                      第二季　　　 　 --　　　+0.5%
　　　　　　　　　　(较上年同期)　　　　　　　　　　　　　　　　　 -- 　　 -0.8%
    0830 英国经常帐收支(亿英镑)                    第二季 　 赤字304.0 赤字325.9
    0900 欧元区HICP(较上年同期)                   9月初值        +0.4%     +0.2%
    0900 欧元区失业率                                8月         10.0%     10.1% 
    0900 意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前月)   9月初值        +1.9%     -0.1%
                                 (较上年同期)                    +0.1%     -0.1%
             消费者物价指数(CPI)(较前月)                           --      +0.2%
                            (较上年同期)                          持平     -0.1%
    1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)            8月          --      +0.5%
                                  (较上年同期)                     --      -3.0%
    
    10月3日当周
    
    10月3日(一)
    0715 瑞士零售销售(较上年同期)                     8月          --      -2.2%
    0730 瑞士制造业采购经理人指数(PMI)                9月          --         51
    0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI                  9月          --       49.8
    0750 法国Markit制造业PMI                          9月          --       49.5
    0755 德国Markit/BME制造业PMI                      9月          --       54.3
    0800 意大利公共赤字与GDP之比                   第二季          --      4.70%
    0800 欧元区Markit制造业PMI                    9月终值          --       52.6
    0830 英国Markit/CIPS制造业PMI                     9月          --       53.3    
    (完)  
     
      
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               
 
 已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (整理 王颖；审校 徐文焰)

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