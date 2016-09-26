欧洲经济指标预测--9月26日-10月3日****

美国个股：穆迪向美国当局支付8.64亿美元，和解次贷危机前评级问题
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月26日当周 9月26日(一) 0800 德国Ifo企业景气判断指数 9月 106.4 106.2 现况指数 113.0 112.8 预期指数 100.2 100.1 0800 意大利经季节调整零售销售(较前月) 7月 -- +0.2% 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- +0.8% 0830 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 8月 -- 37.662 0900 意大利对非欧盟国家贸易收支(亿欧元) 7月初值 -- 顺差34.6 9月27日(二) 0600 德国进口物价(较前月) 8月 -0.1% +0.1% (较上年同期) -2.4% -3.8% 0800 欧元区M3货供额(年增率) 8月 +4.9% +4.8% 针对家庭放款 -- +1.8% 0800 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 7月 -- -2.8% (未经季节调整，较上年同期) -- -4.2% 0800 意大利工业销售(经季节调整，较前月) 7月 -- -1.1% (未经季节调整，较上年同期) -- -2.7% 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 9月 正7 正9 9月28日(三) 0600 德国GfK消费者信心指数 10月 10.2 10.2 0600 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 8月 -- 正1.32 0645 法国消费者信心指数 9月 97 97 0800 意大利企业信心指数 9月 101.1 101.1 0800 意大利消费者信心指数 9月 109.0 109.2 0900 意大利薪资指数(较前月) 8月 -- 持平 (较上年同期) -- +0.6% 9月29日(四) 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 9月 减少0.5 减少0.7 未经季节调整失业人数(万人) -- 268.4 经季节调整失业率 6.1% 6.1% 经季节调整失业人数(万人) -- 267.5 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 8月 增加14 增加11.81 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加26.00 增加26.65 抵押贷款批准件数(件) 60,500 60,912 M4货供额(较前月) -- +1.2% 0900 欧元区企业景气指数 9月 0.05 0.02 经济景气指数 103.5 103.5 工业景气指数 负4.1 负4.4 服务业景气指数 10.0 10.0 消费者信心指数终值 负8.2 负8.5 消费者通胀预期指数 -- 3.3 生产者通胀预期指数 -- 负0.8 1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 9月初值 持平 -0.1% (较上年同期) +0.5% +0.3% 消费者物价指数(CPI)(较前月) 持平 持平 (较上年同期) +0.6% +0.4% 2301 英国GfK消费者信心指数 9月 负5 负7 9月30日(五) 0600 德国实质零售销售(较前月) 8月 -0.3% +1.7% (较上年同期) -- -1.5% 0600 英国Nationwide房屋价格(较前月) 9月 -- +0.6% (较上年同期) -- +5.6% 0645 法国消费者支出(较前月) 8月 +0.4% -0.2% 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 9月初值 +0.5% +0.4% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -- 持平 0700 瑞士KOF领先成长指标 9月 100.6 99.8 0800 意大利失业率 8月 11.4% 11.4% 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.6% +0.6% (较上年同期) +2.2% +2.2% 0830 英国企业投资(较前季) 第二季 -- +0.5% (较上年同期) -- -0.8% 0830 英国经常帐收支(亿英镑) 第二季 赤字304.0 赤字325.9 0900 欧元区HICP(较上年同期) 9月初值 +0.4% +0.2% 0900 欧元区失业率 8月 10.0% 10.1% 0900 意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 9月初值 +1.9% -0.1% (较上年同期) +0.1% -0.1% 消费者物价指数(CPI)(较前月) -- +0.2% (较上年同期) 持平 -0.1% 1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -- +0.5% (较上年同期) -- -3.0% 10月3日当周 10月3日(一) 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 8月 -- -2.2% 0730 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 9月 -- 51 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 9月 -- 49.8 0750 法国Markit制造业PMI 9月 -- 49.5 0755 德国Markit/BME制造业PMI 9月 -- 54.3 0800 意大利公共赤字与GDP之比 第二季 -- 4.70% 0800 欧元区Markit制造业PMI 9月终值 -- 52.6 0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 9月 -- 53.3 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王颖；审校 徐文焰)
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍