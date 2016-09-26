《中国报摘》--其他报纸重要消息9月26日

**上海证券报**

--中国保监会财会部副主任赵宇龙称，5-7月“营改增”实施以来保险公司税负的确有所上升，但增幅有走低的迹象。财税部门已挑选部分金融机构进行税负情况调研与核实，预计可能会根据调研结果继续完善相关政策，以确保所有行业税负只减不增的改革目标。

--国泰君安 公告，拟发行不超过10.4亿股H股，并申请在香港联交所主板挂牌上市。

**证券时报**

--记者获悉，在近日召开的监管培训会上，监管部门权威人士表示，当前IPO欺诈发行的违法成本太低，需要改进与反思。在当前《证券法》修订草案及《刑法》修正案的制订过程中，欺诈发行的处罚标准、违法成本肯定要提高，情节严重者甚至将被追究刑事责任。

--深圳市规划和国土资源委员会官方微博称，正对深圳侨城尚寓单价88万元人民币的6平方米公寓进行调查，其实际销售面积远大于产权面积。(完)