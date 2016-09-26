《香港报摘》--经济日报9月26日

**头版头条**

--细价楼楼价本季急速上升，本报统计全港20个上车屋苑，半数最新尺价与去年历史高位的距离不足一成。

**其他**

--滙丰 与恒生银行 今日推出手机个人对个人（P2P）转帐服务，只需透过手机号码就可即时转帐至其他滙丰、恒生帐户。

--人民币将于本周末正式纳入特别提款权（SDR）篮子货币，中银香港 预料人民币兑美元滙价至年底在6.6至6.7之间上落。

--管理资产逾万亿元的中国太保 接受本报查询时称，早在今年初已着手准备投资港股，南下策略不单以价值进行长期投资，也会留意估值较低的成长股及A股缺乏的优质中国公司。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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