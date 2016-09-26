《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月26日

*工商时报：

--明年金融业董监改选以中信金 、新光金 最受瞩目，金融业人士透露，比起中信金改选，新光金的选情可能更复杂，现任新光金董事长吴东进可能面临一场保位战。

--行政院日前成立国公营事业体检小组，明日将率先由台电打头阵报告经营状况，政院将针对跨部会国公营事业资源整合有效利用，突破经营困境，民间委员有人建议国营事业闲置资产，可成立新的资产管理公司，结合民间或县市政府共同开发。

*经济日报：

--台湾金融业狂募ETF(交易所买卖基金)，据证券期货监察会网站最新数据统计，仅7月以来，就收到了11项商品基金申请，现今共有21项商品基金正等待审批。专家表示，ETF标的多元化是吸引投资者的主要原因，但目前并没有特别看好全球商品市场，原物料等标的也尚在观望，且ETF太过多元也可能造成互相替代，降低基金的规模效应。

--中央银行将于周四召开理监事会，一家金控董事长昨日示警，台湾已经出现流动性陷阱，不论利率再怎么降，或增加货币供应量，也无法刺激资金需求；他认为，经济的当务之急不是靠央行降息，而是加码财政政策、提振市场信心，因为降息非但无用，还会冲击金融业的获利，不见得对经济有利。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。