《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月26日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
*工商时报：
--明年金融业董监改选以中信金 、新光金 最受瞩目，金融业人士透露，比起中信金改选，新光金的选情可能更复杂，现任新光金董事长吴东进可能面临一场保位战。
--行政院日前成立国公营事业体检小组，明日将率先由台电打头阵报告经营状况，政院将针对跨部会国公营事业资源整合有效利用，突破经营困境，民间委员有人建议国营事业闲置资产，可成立新的资产管理公司，结合民间或县市政府共同开发。
*经济日报：
--台湾金融业狂募ETF(交易所买卖基金)，据证券期货监察会网站最新数据统计，仅7月以来，就收到了11项商品基金申请，现今共有21项商品基金正等待审批。专家表示，ETF标的多元化是吸引投资者的主要原因，但目前并没有特别看好全球商品市场，原物料等标的也尚在观望，且ETF太过多元也可能造成互相替代，降低基金的规模效应。
--中央银行将于周四召开理监事会，一家金控董事长昨日示警，台湾已经出现流动性陷阱，不论利率再怎么降，或增加货币供应量，也无法刺激资金需求；他认为，经济的当务之急不是靠央行降息，而是加码财政政策、提振市场信心，因为降息非但无用，还会冲击金融业的获利，不见得对经济有利。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 张喜良)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583