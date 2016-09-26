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亚洲 | 2016年 9月 26日 星期一 08:27 BJT

《中国重要政经日程》--9月23日-9月28日

=============================近期重要政经日程==========================

9月27日（周二）

--由制造业国际联盟、天津市科学技术委员会主办的“第十三届制造业国际论坛”将于2016年9月27-29日在天津举行。

*--工业和信息化部、中国工程院联合指导，青岛市政府、中国机械工程学会共同主办的“2016世界互联网工业大会”定于9月27日-28日在青岛举行。

9月28日（周三）

--由中国新闻社主办的“第二届金融中国论坛”定于北京钓鱼台国宾馆召开。主题为“共建金融新生态”。

10月

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 陈杨；审校 沈燕)

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