汽车产业：Unifor工会批准协议，通用将向加拿大工厂投资5.54亿加元

路透多伦多9月25日 - 加拿大Unifor工会周日表示，工会批准了与通用汽车 间的一份协议，通用将对位于加拿大的工厂投资5.54亿加元(4.2084亿美元)。

该工会当天稍早称，通用的大部分投资将用于安大略省Oshawa和St. Catharines的工厂，这两厂将分获4亿加元和1.5亿加元。

Unifor代表通用汽车加拿大工厂的4,000多名工人，周一在罢工期限前几分钟才与通用达成协议。

批准与通用的协议，预料将影响约1.6万名加入Unifor工会的菲亚特克莱斯勒汽车 和福特汽车 加拿大工人，其合约谈判也将要展开。

据劳资模式谈判过程，Unifor与通用的协议将被用作与其他公司谈判的样板，那些企业预计也将达成类似的条款。(完) (编译 张若琪 审校 张荻)