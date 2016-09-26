汽车产业：Unifor工会批准协议，通用将向加拿大工厂投资5.54亿加元

瑞士央行：副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透多伦多9月25日 - 加拿大Unifor工会周日表示，工会批准了与通用汽车 间的一份协议，通用将对位于加拿大的工厂投资5.54亿加元(4.2084亿美元)。
该工会当天稍早称，通用的大部分投资将用于安大略省Oshawa和St. Catharines的工厂，这两厂将分获4亿加元和1.5亿加元。
Unifor代表通用汽车加拿大工厂的4,000多名工人，周一在罢工期限前几分钟才与通用达成协议。
批准与通用的协议，预料将影响约1.6万名加入Unifor工会的菲亚特克莱斯勒汽车 和福特汽车 加拿大工人，其合约谈判也将要展开。
据劳资模式谈判过程，Unifor与通用的协议将被用作与其他公司谈判的样板，那些企业预计也将达成类似的条款。(完) (编译 张若琪 审校 张荻)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。