《香港报摘》--信报9月26日

**头版头条**

--瑞银 全球投资银行总裁Andrea Orcel接受专访时指出，虽然外商仍未对中资企业并购建立良好预期，但相信随着经验累积和投行居中协调，中资和外资对并购的预期差异将持续收窄。

**其他**

--博大绿泽 公布，旗下全资附属上海博大园林联同上海绿地建设及绿地城市投资，成功竞得就建设太原植物园首期公私合营PPP项目。

--渣打集团 在五年内将投资1亿美元重整其环球银行系统，以提供创新的产品及服务。

--中港照相 副主席孙道弘称，公司计划明年进军内地冲印服务市场，初期会在南中国提供服务，期望用快图美香港品牌打响名堂。 （完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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