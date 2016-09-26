《香港报摘》--信报9月26日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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**头版头条**
--瑞银 全球投资银行总裁Andrea Orcel接受专访时指出，虽然外商仍未对中资企业并购建立良好预期，但相信随着经验累积和投行居中协调，中资和外资对并购的预期差异将持续收窄。
**其他**
--博大绿泽 公布，旗下全资附属上海博大园林联同上海绿地建设及绿地城市投资，成功竞得就建设太原植物园首期公私合营PPP项目。
--渣打集团 在五年内将投资1亿美元重整其环球银行系统，以提供创新的产品及服务。
--中港照相 副主席孙道弘称，公司计划明年进军内地冲印服务市场，初期会在南中国提供服务，期望用快图美香港品牌打响名堂。 （完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 张喜良)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583