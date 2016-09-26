《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--9月26日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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9月26日 - 路透香港9月26日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价, 以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7561港元 ) 美股道琼工业指数 周五收低131.01点，或0.71%，报18,261.45点。因 油价大跌令能源股承压。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌 成交量 ADR折合每 幅 股普通股 （美元 （%） (港元) ） 中海油 119.730 -1.94 11203 9.286 中国铝业 9.190 -1.18 5973 2.851 中国移动 61.880 -1.24 126522 95.989 中国人寿 13.470 -2.04 255556 20.895 中石油 64.450 -1.51 13512 4.999 中石化 70.050 -1.62 11672 5.433 汇丰控股 37.210 -1.59 1992193 57.721 中电信 51.020 -0.64 1647 3.957 中国联通 12.200 -0.25 119138 9.462 兖州煤业 6.520 0.46 5205 5.057 华能国际 25.580 -2.74 13832 4.960 南方航空 28.750 -0.35 1215 4.460 东方航空 23.930 0.17 3527 3.712 中芯国际 5.540 -2.46 12902 0.859 （完）
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583