《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--9月26日

9月26日 - 路透香港9月26日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价, 以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7561港元 ) 美股道琼工业指数 周五收低131.01点，或0.71%，报18,261.45点。因 油价大跌令能源股承压。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌 成交量 ADR折合每 幅 股普通股 （美元 （%） (港元) ） 中海油 119.730 -1.94 11203 9.286 中国铝业 9.190 -1.18 5973 2.851 中国移动 61.880 -1.24 126522 95.989 中国人寿 13.470 -2.04 255556 20.895 中石油 64.450 -1.51 13512 4.999 中石化 70.050 -1.62 11672 5.433 汇丰控股 37.210 -1.59 1992193 57.721 中电信 51.020 -0.64 1647 3.957 中国联通 12.200 -0.25 119138 9.462 兖州煤业 6.520 0.46 5205 5.057 华能国际 25.580 -2.74 13832 4.960 南方航空 28.750 -0.35 1215 4.460 东方航空 23.930 0.17 3527 3.712 中芯国际 5.540 -2.46 12902 0.859 （完）