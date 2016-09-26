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亚洲 | 2016年 9月 26日 星期一 08:30 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--9月26日

9月26日 - 路透香港9月26日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,
以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7561港元 )
    
    美股道琼工业指数 周五收低131.01点，或0.71%，报18,261.45点。因
油价大跌令能源股承压。 
 公司名称               ADR代码    收盘价   涨跌   成交量   ADR折合每
                                            幅              股普通股
                                   （美元   （%）           (港元)
                                   ）                       
 中海油                            119.730  -1.94  11203    9.286
 中国铝业                          9.190    -1.18  5973     2.851
 中国移动                          61.880   -1.24  126522   95.989
 中国人寿                          13.470   -2.04  255556   20.895
 中石油                            64.450   -1.51  13512    4.999
 中石化                            70.050   -1.62  11672    5.433
 汇丰控股                          37.210   -1.59  1992193  57.721
 中电信                            51.020   -0.64  1647     3.957
 中国联通                          12.200   -0.25  119138   9.462
 兖州煤业                          6.520    0.46   5205     5.057
 华能国际                          25.580   -2.74  13832    4.960
 南方航空                          28.750   -0.35  1215     4.460
 东方航空                          23.930   0.17   3527     3.712
 中芯国际                          5.540    -2.46  12902    0.859
 
    （完）

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