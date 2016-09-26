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亚洲 | 2016年 9月 26日 星期一 08:54 BJT

《全球汇市》美元兑日圆和欧元走势蹒跚，市场焦点转向政治面

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    欧元/美元            1.1235  1.1222  +0.12  +3.45  1.0860
    美元/日圆            100.80  100.98  -0.18 -16.21  120.30
    欧元/日圆         113.28  113.35  -0.06 -13.18  130.47
    美元/瑞郎            0.9690  0.9701  -0.11  -3.27  1.0018
    英镑/美元            1.2978  1.2972  +0.05 -11.94  1.4738
    美元/加元            1.3151  1.3167  -0.12  -4.97  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6804  6.6786  +0.03  +1.71  6.5680
    澳元/美元            0.7627  0.7618  +0.12  +4.84  0.7275
    新西兰元/美元        0.7241  0.7235  +0.08  +6.10  0.6825
    澳元/日圆         76.860  76.970  -0.14 -12.28  87.620
    新西兰元/日圆     72.990  73.130  -0.19 -10.97  81.980
    英镑/日圆         130.85  130.95  -0.08 -26.17  177.22
    澳元/新西兰元     1.0526  1.0516  +0.10  -1.29  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 李爽/杜明霞/陈宗琦；审校 戴素萍/王颖/龚芳)

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