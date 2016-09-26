中国汇市：外汇交易中心人民币汇率指数上周两跌一升，CFETS指数跌至94.11

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透北京9月26日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(23日)的CFETS人民币汇率指数 较前周下跌0.18%至94.11，较2014年底则跌5.89%。
CFETS同时公布的参考BIS（国际清算银行）货币篮子的汇率指数 和参考SDR（特别提款权）货币篮子的汇率指数 分别为94.74和95.11，较前周分别下跌0.32%和上涨0.35%，较2014年底则分别下跌5.26%和下跌4.89%。
上述三个指数和上周五路透根据CFETS公布的中间价测算的三个汇率指数表现一致。
上周人民币兑美元即期 涨0.02%，而美元指数 涨0.16%，因当周美联储FOMC会议并未加息，但释放信号将12月加息的可能性进一步提高；若自2014年底计算，人民币兑美元仍下跌6.99%，而美元指数则累计上涨5.77%。
2015年12月11日CFETS首次公布根据不同权重计算的三个观察侧面人民币汇率指数，中国高层多次强调，人民币汇率具备对一篮子货币保持基本稳定的基础。
为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并定期发布人民币汇率指数数据。（完）
参看详情，请点选中国货币网：www.chinamoney.com.cn (发稿 孙琦子; 审校 张喜良)
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