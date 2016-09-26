《香港报摘》--其他报纸重要消息9月26日

**明报**

--荷兰国际集团（ING）亚洲董事总经理兼首席经济师Tim Condon相信，本月初在杭州举行的20国集团（G20）峰会已达成共识，日后各国将采用财政政策取代货币政策作为刺激经济的主要工具，故环球基准利率料将逐步回升，意味着早前出现的负利率泡沫正在爆破中，酝酿新金融危机。

--香港迪士尼乐园表示，将会为广东省居民推出755元人民币的3日快乐通行证，较原有739元两日票仅高出139元。

**星岛日报**

--太和控股 公布以现金总代价1.12亿英镑向罗富齐基金会购入位于伦敦白金汉宫对面之一幢豪宅，公司已支付1.158亿港元作为按金，款项将由卖方之律师持有，以待交易完成。

--受惠于今年全球新股“集资王”中国邮政储蓄银行 第三季上市，季内新股集资规模粗略估计高达870亿港元，按年大升2.7倍。

**苹果日报**

--国际评级机构穆迪的主权风险部高级副总裁Marie Diron称，中国风险、施政效率及法制独立受损为香港致命伤，警告香港经济须减少依赖内地，若1至2年内未改善，香港势被调低主权评级。

--独立保监局主席郑慕智接受本报专访时指出，任何人来香港买保险完全没有限制，惟业界不应急功近利，走捷径违规销售，预料明年初保监局成立后，将于适当时候会探讨跨境销售合法化，不过当局首要任务为降低港保险商进入内地门槛。

**东方日报**

--香港中旅 宣布，许慕韩因工作变动已辞任董事局主席、提名委员会主席、薪酬委员会成员及战略与发展委员会主席职务，由本月23日起生效。

--龙杰智能卡 宣布拟“八供一”供股计划，按每股供股认购价1.14港元计，集资净额约3,850万港元，公司拟将当中约2,200万港元用作开发Java卡及相关支付应用程式、银行POS终端机等新产品，其余用作一般营运资金。

**文汇报**

--对于近日的卖盘传闻，耀才证券 主席叶茂林称，会保持开放态度，即使卖都会是天价。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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