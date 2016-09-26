港报财经评论：特朗普倘当选，黑天鹅未必出现--信报9月26日

特朗普倘当选 黑天鹅未必出现/ 习广思

上周五晚美国道指出现调整，跌了131点，但全周计仍升0.76%，美日央妈之功劳也。本周港股的焦点会放在明早美国总统大选首轮电视辩论及今日起一连三天的油组会议能否达成减产协议，本地因素则要睇北水国庆长假前会否继续沽货套利。

美国总统大选开始进入大直路，本港时间周二早上候选人希拉莉及特朗普将会面对面交锋，进行首场电视辩论。综合各项民意调查的结果，希拉莉领先3个百分点。但两名候选人各有缺点，民意变化可因一次失言或身体状况问题突然逆转，每场辩论对二人的政治前途都甚为关键。

周五美国财经媒体已开始热炒谁人在辩论占先，那个板块可跑出。大致上希拉莉若得分较高，民望上升，则对新能源有利，而她着力打击贵价药品，医药股会偏弱。特朗普则较支持石油行业，他若赢出，石油股有运行。不过，两人对华尔街都不客气，扬言穷追猛打，银行股会成众矢之的。当然，这些都只是金融话题，持真金白银买卖者未必会咁谂。

对港股较有意义的，还是二人都倾向增加政府开支以振兴经济，特朗普更提出全民减税，究竟债市对增加开支会有何反应呢？国债债息会否因财赤增加而上扬呢？在大选有结果前，未必会咁快见真章。

作为港股股民，暂时都系买定包花生，做花生友，睇戏啦。金融市场人士普遍都不想见特朗普选出，因为他的言论及想法实在太出位，真系估佢唔到。不过，本栏就相信美国两党政治甚为成熟，建制势力强横，就算是总统要在大事上改变现状殊非易事，奥巴马过去8年很多改革宏愿都无法落实，便可知其难。

特朗普并非建制内的精英，今次能在共和党初选中跑出，主要是挟民情对现实之不满，党内不少老大其实都不支持他，甚至转投敌营的希拉莉一票，作为政坛初哥，特朗普就算好彩当上总统，但在推行政策上，既要面对民主党的阻拦，共和党又未必会撑佢。最后，特朗普的4年任期可能也改变不了多少事情。

再讲特朗普的言行都不似是很有政治信念的政治家，一个在美国富豪界也唔算入流的地产商，能坐上总统宝座，都算于愿足矣，吐气扬眉，这可能是他参选的目的。4年后退任时就算交白卷，也算当过总统，到时选民只能叹一声痴心错付。媒体及一些金融评论担心特朗普一旦当上总统会令世界大乱，金融市场出现黑天鹅，本栏觉得有点夸大了，市场若出现恐慌反而是低吸机会。

此外，北水上周五由内银大举换马腾讯 亦十分合理。内银股自2009年以来都只是上落市，今年由低位升至现水平，上望的空间有限，反而，腾讯的互联网业绩如日方中，未来的股价上升潜力自然好过内银。

可见，腾讯由几粒神升到如今逾218港元， 股价如此犀利，最紧要是每年业绩能给证券界惊喜，2010至2013年的业绩表现稍逊预期，股价表现即时放缓，近两三年业绩每多胜预期，股价过去3年翻了一番，升幅虽然比不上2005至2007年的「那些年」，股价每年起码翻一番，但现时市值庞大，逾2万亿港元，再翻一番就好夸张了。腾讯的业务仍有很多增长空间，未来股价每年平均有10个巴仙的升幅也非难事，应该是投资组合内镇仓之宝。腾讯现时的股价已接近券商的平均目标价232港元，若11月15日公布的第三季度业绩仍能喜出望外，目标价有望再提升，腾讯公布次季业绩后，券商纷纷调高评级，一年的目标价一下子提升了35港元。（完）

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