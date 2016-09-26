《全球重要经济事件一览表》--9月26日-10月3日

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9月26日(一)

美国贝灵翰姆--加拿大央行总裁波洛兹在西华盛顿大学发表演讲(2300)。

美国纽哈芬--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事塔鲁洛发表演说，主题为“压力测试进化的下一步”(1545)。

明尼阿波利斯--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利在第四届“消除大到不能倒”论坛上致欢迎词(1330)。

圣安东尼奥--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗在德州独立银行家协会举行的年会上参加答问环节(1730)。

大阪--日本央行总裁黑田东彦在大阪的商界领导人会议上发表讲话，并召开新闻发布会。

布鲁塞尔--欧洲央行总裁德拉吉在欧洲议会经济暨货币事务委员会(ECON)的季度听证会上作介绍性陈述(1300)。

罗马--欧洲央行执委科尔发表演说(1315)。

伦敦--欧洲央行监督委员会委员Ignazio Angeloni在一场名为“欧洲银行业的长处及弱点”论坛中发表演说(1230)。

法兰克福--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在一场会议上发表讲话(1345)。

日内瓦--瑞士央行总裁乔丹在Sibos金融业大会上发表讲话。

日内瓦--欧洲央行执委会成员莫尔许在一个金融行业会议上发言(0830)。

维也纳--欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼发表讲话，主题为银行业的未来(1600)。

东京--日本央行公布7月政策会议记录(2350)。

东京--国际货币基金组织(IMF)就安倍经济学举办研讨会(0600)。

9月27日(二)

华盛顿--FED副主席费舍尔发表演说，主题为“为何研究经济？”(1515)

纽约--美国总统候选人希拉里·克林顿和特朗普的首场大选辩论(0100)。

维也纳--德国央行执委多姆布雷特发表演说(1500)。

北京--亚洲开发银行发布2016年亚洲发展展望报告(0200)。

青岛--工业和信息化部、中国工程院联合指导，青岛市政府、中国机械工程学会共同主办的“2016世界互联网工业大会”定于9月27日-28日在青岛举行。

布拉迪斯拉发--斯洛伐克央行总裁马库赫(Jozef Makuch)将提出最新的季度宏观经济预估(1100)。

天津--制造业国际联盟、天津市科学技术委员会主办“第十三届制造业国际论坛”(至29日)。

9月28日(三)

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在众议院金融服务委员会就美联储监督和金融系统监管做半年度国会证词陈述(1400)。

北京--由中国新闻社主办的“第二届金融中国论坛”在钓鱼台国宾馆召开。主题为“共建金融新生态”。

明尼亚波利斯--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利参加一个非正式讨论(1245)。

圣路易斯--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在该行举办的“21世纪社区银行会议”致欢迎词(1415)。芝加哥联储总裁埃文斯将在会上发言(1730)。

克利夫兰--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特发表讲话(2030)。

堪萨斯城--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治在该行一场会议的晚宴上讲话(2315)。

伦敦--英国央行副总裁夏菲克在一个活动上发表讲话(0800)。

斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议。

柏林--欧洲央行总裁德拉吉在德国联邦议院发表演说。主题为“欧元区的当前发展”。

法兰克福--欧洲央行总裁德拉吉和副总裁冈斯坦西欧在首届欧洲央行年度研究会议上讲话。

曼谷--泰国央行发布前次议息会议记录(0200)。

墨尔本--澳洲央行助理总裁艾迪发表演说。

台北--台湾央行总裁彭淮南在立法院发表报告并接受立法委员质询。

9月29日(四)

华盛顿--美联储主席叶伦出席由堪萨斯城联储所主办的“银行业与经济：小型银行业论坛”。(2110)

都柏林--美国费城联储总裁哈克就经济前景发表演说(0900)。

奥兰多--美国亚特兰大联储总裁洛克哈特发表演说(1250)。

圣路易斯--美联储理事鲍威尔在圣路易斯联储举办的“21世纪社区银行会议”发表演说(1400)

美国拉皮德城--美国明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利参加拉皮德城及周边区域经济发展会议(1800)。

堪萨斯城--美国堪萨斯城联储总裁乔治在该行主办的“银行业与经济：小型银行业论坛”发表演说(2015)。

赫尔辛基--芬兰央行总裁利卡宁将对货币政策及国际经济发表演说(0800)。

东京--日本央行总裁黑田东彦在日本证券业年会发表演讲(0635)。

伦敦--奥地利财长谢林在伦敦CEE论坛发表主旨演讲(0700)。

台北--台湾央行理监事会并公布利率决议(0900)。

9月30日(五)

斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议。

卢比安纳--德国央行副总裁Claudia Buch就信贷周期发表演说。

10月3日(一)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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