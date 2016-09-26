重发-港报财经评论：国企指数9,500支持位料可守至结算--经济日报9月24日

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下周国指料守9,500结算/ 林瑞芬

在「超级议息周」下有惊无险，港股本周反弹，但始终未能重上月内高位。下周四开始「港股通」又要暂停，但港股同时进行期指结算及基金季结，料好淡反覆争持。

恒指 昨日收报23,686点，跌0.3%；国指 收报9,796点，跌1%，大市成交额720亿港元。技术上，恒指于周四补回下跌裂口，试穿24,000之后，未能企稳24,000楼上；国指上破10,000关未能企稳楼上，示意好友有所保留战斗力。

下周四开始「港股通」又要因假期暂停，或是好友留手的原因，只是下周又届基金季结及期指结算，除非外围劲挫，不然，淡友可能也占不到太多甜头，很大机会呈争持闷局。

下周期指结算，现水平计好友虽然已稍稍领先，但更上层楼的决心恐怕有限。事关下周四（29日），「港股通」因内地长假期将临而暂停。A股将于10月1日至7日因十一国庆长假期而休市，而10月10日则是本港重阳节翌日公众假期而休市，交收关系，据上海证券交易所公布，下周四开始将暂停「港股通」，直至10月11日才复通。

检阅本周「超级议息周」的结果，美国联储局维持利率不变。欧洲央行则在审视刺激经济政策，但同时维持了极度宽松的政策设定，亦是按兵不动。英国央行也维持利率和QE规模不变，但货币政策委员会（MPC）多数委员预计，如果未来经济表现与8月时展望一致，今年内还将再次减息。最令市场争议的是日本央行，会议结果决定，维持超额存款准备金利率负0.1厘不变，但修正现有货币政策操作框架，新的操作框架由两部分组成：QQE with yield curve control及Inflation-overshooting commitment。QQE是指资产购买计划的操作，从此前的基础货币扩张目标（每年增长80万亿日圆），转为以控制收益率曲綫为目标；而控制收益率曲綫的含义是：短端维持负0.1厘的超额存款准备金不变，长端以10年期国债收益率为例，要「基本维持在现有水准（零上下）」。

记得早几个月，由美国联储局前主席伯南克到访日本而引发市场猜测日本央行会「直升机撒钱」，但现在所决定的货币政策微调，就不是这回事。据伯南克解画，日本央行这个新型QQE，并没有改变政策立场，只是改变了政策框架。在QQE下，相当于日本央行设定购买价格，购买数量就看市场能提供多少了。

不过，也不是所有市场人士认同日本央行没有稍稍在修正过度放松的买债政策。这又要从伯南克的解读讲起，其中一点提到日本央行在承诺购买那些符合目标利率的所有现成债券时，在日本央行现时已拥有了相当分量的未到期国债，而那些依然由私人所持有的国债对价格并不是特别敏感时，结果可能是日本央行可以通过把未来的年度购债量压缩到远远少于80万亿日圆来达成其国债收益率目标。因此，日本央行保留了每年80万亿日圆买债规模这一目标，伯南克认为，日本央行的收益率和购债规模这两个目标中有一个是多余的。由此，花旗判断日本央行出招QQE是标志着QE终结。

总括而言，长期的低息，过度的宽松货币政策，虽知有害，但在环球经济复苏能力仍然疲弱，环球央妈谁都不敢贸然行动大举缩减货币政策，日本央行变招，可能只是微调政策，让政策发挥更好作用，以修补负利率所造成的不良影响。不过，新招下，央行与市场沟通会有一定时间，在目前极端的货币环境和极端的资产估值，就要提防市场人士处摸索之势而产生大波动。美国总统选战11月举行在即，而10月意大利亦将举行公投，10月外围此两大因素恐防也成波动引子。

货币政策不是灵丹妙药，近月市场不乏提倡强推财政政策的声音，只是知易行难。美国有待下一任总统选出，才有政策可推，这应该是明年事。说到做到的，暂时似乎只有中国，加快步伐推进PPP，不过年内房市场又炽热，主因实体经济难搞、股市就复长期低位横行（新股都被监管严，炒作困难）接触的厂家多叹生意难做，如果在深圳附近有旧厂房，还不如拿来出租甚至兴建房屋来得好赚得多。在房产价格过度冲涨，又是计时炸弹一个，经济复苏仍在颠簸的路途中。A股市场，就不出长期横行闷局之势依然明显。

最后回说港股大市，策略上，作好两手准备设定止赚。下周国指于9,500至10,000反覆争持，9,500支持料可守至结算，但如低收其下，宜选择减持部分止赚以锁定回报。恒指方面，24,000有阻力，下周料可守23,000点，相反，如失预期掉头跌穿23,000，宜减持部分止赚以锁定回报。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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