中国汇市：路透测算的三个人民币汇率指数均微跌，CFETS指数跌至94.06

路透北京9月26日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日微跌0.05%至94.06；SDR篮子指数微跌至94.99，BIS篮子指数微跌至94.69。

今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.81%，SDR篮子指数跌3.89%，BIS指数跌6.90%。 CFETS篮子货币 今日中间 CFETS篮子货币

价 较上日升贬点

数 人民币<CNY=PB 6.6744 -74 OC> 欧元<EURCNY=P 7.4986 -288 BOC> 日圆<JPYCNY=P 6.6155 -41 BOC> 港元<HKDCNY=P 0.8605 -9.1 BOC> 英镑<GBPCNY=P 8.6628 572 BOC> 澳元<AUDCNY=P 5.0825 141 BOC> 新西兰元<NZDC 4.8295 392 NY=PBOC> 新加坡元<SGDC 4.9113 47 NY=PBOC> 瑞郎<CHFCNY=P 6.8861 -62 BOC> 加元<CADCNY=P 5.0744 299 BOC> 林吉特<CNYMYR 0.6152 0.9 =PBOC> 卢布<CNYRUB=P 9.594 415 BOC> 泰铢<CNYTHB=C 5.1895 -38 FXS>

为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。

另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数 最新报94.63，较上日微跌0.07%；RXY全球在岸人民币指数 报94.57，较上日微跌0.04%；RXY参考离岸人民币指数 报94.79，较上日微跌0.09%；RXY参考在岸人民币指数 报94.73，较上日微跌0.06%。