中国汇市：路透测算的三个人民币汇率指数均微跌，CFETS指数跌至94.06

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透北京9月26日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日微跌0.05%至94.06；SDR篮子指数微跌至94.99，BIS篮子指数微跌至94.69。
今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.81%，SDR篮子指数跌3.89%，BIS指数跌6.90%。 CFETS篮子货币 今日中间 CFETS篮子货币
价 较上日升贬点
数 人民币<CNY=PB 6.6744 -74 OC> 欧元<EURCNY=P 7.4986 -288 BOC> 日圆<JPYCNY=P 6.6155 -41 BOC> 港元<HKDCNY=P 0.8605 -9.1 BOC> 英镑<GBPCNY=P 8.6628 572 BOC> 澳元<AUDCNY=P 5.0825 141 BOC> 新西兰元<NZDC 4.8295 392 NY=PBOC> 新加坡元<SGDC 4.9113 47 NY=PBOC> 瑞郎<CHFCNY=P 6.8861 -62 BOC> 加元<CADCNY=P 5.0744 299 BOC> 林吉特<CNYMYR 0.6152 0.9 =PBOC> 卢布<CNYRUB=P 9.594 415 BOC> 泰铢<CNYTHB=C 5.1895 -38 FXS>
为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。
另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数 最新报94.63，较上日微跌0.07%；RXY全球在岸人民币指数 报94.57，较上日微跌0.04%；RXY参考离岸人民币指数 报94.79，较上日微跌0.09%；RXY参考在岸人民币指数 报94.73，较上日微跌0.06%。
汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 孙琦子; 审校 张喜良)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583