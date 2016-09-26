港报社评：发展洪水桥切勿重蹈横洲覆辙--信报9月26日

即使寸土必争，仍难见缝插针，这是香港市区发展高度饱和的现实，加上移山填海已不合时宜难获广泛支持，所以在新界觅地发展乃大势所趋。事实上，现届政府早已打算在新界东北、元朗南及皇后山等地兴建大量房屋，另外就是近日成为舆论焦点的横洲计划；由于涉及「官商乡黑勾结」的指控，横洲顿然变作是非纠缠的「横祸」，不少候任议员酝酿提出引用《立法会（权力及特权）条例》彻查事件。

与此同时，城市规划委员会日前审议洪水桥新发展区经修订的建议发展大纲图，构思中的洪水桥将会成为香港另一个新市镇，甚至被形容为「新界中环」。论发展规模，洪水桥计划比横洲大二十倍，前者占地七百一十四公顷，后者按原本大纲亦仅三十三公顷而已（建屋量若由一万七千个单位缩水至四千个则只占地五点六公顷），那么我们不禁要问，发展洪水桥会不会重蹈横洲事件的覆辙？

规划署和土木工程拓展署九月初公布经修订的建议发展大纲图，洪水桥发展区将提供六万一千个住宅单位，公私营房屋各占约一半，可容纳约二十一万八千人，当中包括新增人口约十七万六千。将军澳现时的人口是四十万，洪水桥一旦发展成熟，等于半个将军澳，政府的蓝图可谓雄心壮志，跟特首梁振英口中哽咽着说的「粒粒皆辛苦」遥相呼应。

除了房屋供应之外，洪水桥处于策略性位置，亦将作为新界西北的区域经济及文娱枢纽，提供发展空间予商业及工业用途，还有政府机构、社区设施和休憩用地，既服务未来新发展区，又惠及邻近的天水围、屯门及元朗居民。经济用地则包括办公室、酒店、零售、创新科技用途、现代物流及现代工业等等，预算提供约十五万个不同种类的职位。

规划是如此规划了，充满良好愿景的况味，但经过横洲事件的深刻教训，有一个老问题必须正视，那就是杂乱无章的大范围棕地如何处理？

洪水桥涉及一百九十公顷棕地，土木工程拓展署表示，已初步收集棕地作业者的意见，研究在原区预留二十四公顷土地，兴建多层大楼安置相关棕地行业，预计二○一八年中完成研究。城规会委员冯英伟认为，横洲棕地作业者声称没有地方搬迁，洪水桥新发展区便是契机，可让横洲的露天仓业界搬过来，使横洲能够腾出空间兴建公共房屋。

如果洪水桥的一百九十公顷棕地悉数收回，若然棕地作业者能够「上楼」，又假设横洲棕地业界愿意搬去洪水桥，整幅图画似乎十分理想，二十一万八千人得以安居，「新界中环」水到渠成，连带横洲的阻滞亦迎刃而解。然而天气往往不似预期，理想与现实总有一段距离，棕地面积愈大，既得利益者愈多，怎样抚顺地主、经营者和受影响村民的诉求，始终是一项严峻挑战。这个纠结有多深，可从横洲事件略知一二，未知的八九还待立法会议员跟进，以及政府高层与相关官员深刻检讨，切实回应社会的疑虑和要求。

面对错综复杂的土地问题，政府官员与地区人士非正式接触，务求得出初步的共识，本来是无可厚非之举，甚至被理解为行之有效的潜规则。非正式接触没有错，错只错在空有「摸底」而缺乏正式的公开谘询，徒然衍生众多「欺善怕恶」和「利益输送」的联想，愿景再良好恐怕亦会好事多磨。

因此，洪水桥发展计划必须厘清黑箱作业的疑惑，以程序公义的标准对各持份者进行坦诚的沟通和全面的谘询。如果有「分期行事」和「先易后难」的打算，千万不要又令人产生规模缩水的错觉。至于特首有没有破格地亲自统领洪水桥发展计划，最好及早公告周知，以免日后节外生枝。

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