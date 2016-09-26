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货币新闻 | 2016年 9月 26日 星期一 09:59 BJT

芝加哥期市：大豆小涨，自稍早触及10日低位反弹

以下是0115GMT报价：
    
      合约               价格    变动   涨跌%    两日    30日  RSI
                                                涨跌%  移动均值
    CBOT小麦            406.00   1.25   +0.31%  +0.12%  412.60  65
    CBOT玉米            335.75  -0.75   -0.22%  -0.30%  333.78  58
    CBOT大豆            956.25   1.25   +0.13%  -2.07%  975.61  37
    CBOT稻米              9.65 -$0.01   -0.05%  -0.16%   $9.84  47
    美国原油             44.89  $0.41   +0.92%  -3.09%  $45.72  50
    汇率 
    欧元/美元           $1.124 $0.001   +0.12%  +0.25%
    美元/澳元           0.7624  0.001   +0.08%  -0.24%
    
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
        
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 张若琪/李爽  审校 戴素萍/杜明霞/张若琪)

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