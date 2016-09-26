芝加哥期市：大豆小涨，自稍早触及10日低位反弹

以下是0115GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 406.00 1.25 +0.31% +0.12% 412.60 65 CBOT玉米 335.75 -0.75 -0.22% -0.30% 333.78 58 CBOT大豆 956.25 1.25 +0.13% -2.07% 975.61 37 CBOT稻米 9.65 -$0.01 -0.05% -0.16% $9.84 47 美国原油 44.89 $0.41 +0.92% -3.09% $45.72 50 汇率 欧元/美元 $1.124 $0.001 +0.12% +0.25% 美元/澳元 0.7624 0.001 +0.08% -0.24% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪/李爽 审校 戴素萍/杜明霞/张若琪)