国际油市：油价反弹，之前阿尔及利亚称OPEC会议上一切选项皆有可能

“我们不会两手空空走出这项会议，”阿尔及利亚能源部长Noureddine Bouterfa周日在阿尔及尔表示。

0146GMT，美国原油 已上涨0.39美元，至每桶44.87美元，上日下挫每桶1.84美元，或4%。该期约上周上涨3%。

布兰特原油 涨0.42美元，至每桶46.31美元，上日结算大跌1.76美元或3.7%。该期约上周上涨0.3%。

“连阿尔及利亚这样的国家都还在谈论协议，表示不论其他人对结果的看法如何，协商仍有希望，”悉尼Ayers Alliance投资长Jonathan Barratt表示。

“我认为阿尔及利亚与委内瑞拉将持续推动协议，他们亟欲看到油价持续上涨，”Barratt表示。

不过目前为止，对于能否达成冻产或减产协议，各方信号仍旧纷杂。(完)

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