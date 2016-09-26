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亚洲 | 2016年 9月 27日 星期二 07:29 BJT

****主要国家经济指标预测--9月27日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值       前值
    
    9月27日(二)
    0600 德国进口物价(较前月)                        8月         -0.1%     +0.1%
                     (较上年同期)                                -2.4%     -3.8%
    0800 欧元区M3货供额(年增率)                      8月         +4.9%     +4.8%
               针对家庭放款                                        --      +1.8%
    0800 意大利工业订单(经季节调整，较前月)          7月           --      -2.8%
                       (未经季节调整，较上年同期)                  --      -4.2%
    0800 意大利工业销售(经季节调整，较前月)          7月           --      -1.1%
                       (未经季节调整，较上年同期)                  --      -2.7%
    1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值               9月           正7       正9
    1130 美国建筑许可年率(万户)                   8月修正值        --       113.9
             建筑许可(较前月)                                      --       -0.4%
    1300 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月)7月        持平      -0.1%
                        未经季节调整房价指数(较前月)               --       +0.8%
                                房价指数(较上年同期)            +5.1%       +5.1%
    1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI)         9月初值         --        51.5
                   服务业PMI                                     51.1        51.0
    1400 美国消费者信心指数                            9月       99.0       101.1
    1400 美国里奇蒙联储综合制造业指数                  9月         --        负11
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段        现值       预估值

    0800 德国Ifo企业景气判断指数                     9月         109.5        106.4      
                    现况指数                                     114.7        113.0      
                    预期指数                                     104.5        100.2      
    0800 意大利经季节调整零售销售(较前月)            7月         -0.3%          --
               未经季节调整零售销售(较上年同期)                  -0.2%          --       
    0830 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 8月        36.977          --      
    0900 意大利对非欧盟国家贸易收支(亿欧元)          8月     顺差21.27          --    
    1400 美国新屋销售年率(万户)                      8月          60.9           60        
             新屋销售(较前月)                                    -7.6%        -8.8%      
    1430 美国达拉斯联储德州制造业活动指数            9月          -3.7          --       
    (完)

      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 侯雪苹/王洋；审校 张明钧)

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