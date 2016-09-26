主要国家经济指标预测--9月27日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月27日(二) 0600 德国进口物价(较前月) 8月 -0.1% +0.1% (较上年同期) -2.4% -3.8% 0800 欧元区M3货供额(年增率) 8月 +4.9% +4.8% 针对家庭放款 -- +1.8% 0800 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 7月 -- -2.8% (未经季节调整，较上年同期) -- -4.2% 0800 意大利工业销售(经季节调整，较前月) 7月 -- -1.1% (未经季节调整，较上年同期) -- -2.7% 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 9月 正7 正9 1130 美国建筑许可年率(万户) 8月修正值 -- 113.9 建筑许可(较前月) -- -0.4% 1300 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月)7月 持平 -0.1% 未经季节调整房价指数(较前月) -- +0.8% 房价指数(较上年同期) +5.1% +5.1% 1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 9月初值 -- 51.5 服务业PMI 51.1 51.0 1400 美国消费者信心指数 9月 99.0 101.1 1400 美国里奇蒙联储综合制造业指数 9月 -- 负11 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0800 德国Ifo企业景气判断指数 9月 109.5 106.4 现况指数 114.7 113.0 预期指数 104.5 100.2 0800 意大利经季节调整零售销售(较前月) 7月 -0.3% -- 未经季节调整零售销售(较上年同期) -0.2% -- 0830 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 8月 36.977 -- 0900 意大利对非欧盟国家贸易收支(亿欧元) 8月 顺差21.27 -- 1400 美国新屋销售年率(万户) 8月 60.9 60 新屋销售(较前月) -7.6% -8.8% 1430 美国达拉斯联储德州制造业活动指数 9月 -3.7 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 侯雪苹/王洋；审校 张明钧)