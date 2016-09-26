金属期市：期镍从六周高位回落，铜价持稳

菲律宾自7月开始审查以来，已有10个矿场暂停运作，其中有八个是镍矿场。

中国进口的镍矿石中，有超过九成来自菲律宾。

周四公布的数据显示，中国8月镍矿石进口增至13个月高位430万吨，因交易商在预期供应紧俏下而增加库存。

在中国经济数据暗示房市持坚和工厂活动回升后，期铜价格上周上涨1.4%。(完)

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